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Московські аеропорти призупинили роботу, введено план «Килим»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Московські аеропорти призупинили роботу, введено план «Килим»
Аеропорт «Внуково»
фото: rbc.ru

Затримуються понад 15 рейсів

У Москві, столиці РФ, вночі 28 серпня аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закрито на прийом і виліт літаків. Про це повідомило російське пропагандистське агентство «Риа Новости» із посиланням на дані авіаслужб.

Як зазначається, московські аеропорти «Домодєдово» і «Внуково» тимчасово не приймають і не відправляють рейси. Затримуються понад 15 рейсів на виліт і приліт.

За даними російських Telegram-каналів, в аеропортах «Домодєдово» і «Внуково» введено спеціальним режим «Килим», який застосовується, коли в небі виявляють невідомі об’єкти.

Оновлено. О 03:22 російське прокремлівське агентство ТАСС повідомило про відновлення роботи московських аеропортів.

Нагадаємо, що в ніч проти 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України групою дронів-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО. 

До слова, мер Москви Сергій Собянін заявив про нову атаку безпілотника на російську столицю у ніч проти суботи, 26 серпня.

Як повідомлялося, у ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків, вводився спеціальний режим «Килим». 

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Теги: росія аеропорт Москва

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