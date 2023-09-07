Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Ростові прогримів вибух (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У російському Ростові прогримів вибух (відео)
Офіційно Росія поки не прокоментувала вибух у Ростові-на-Дону
скріншот з відео

Вибух пролунав у районі штабу Південного військового округу

У ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Очевидці повідомляють, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після яких почалася пожежа.

Наголосимо, що причина вибуху з'ясовується. Офіційно Російська Федерація вибух у Ростові поки не прокоментувала.

Нагадаємо, що 21 серпня у російському Ростові-на-Дону прогриміла низка вибухів. Місцеві мешканці заявили, що вибухи чути у різних куточках міста.

Теги: вибух росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські ракети, які під час ракетної атаки 5 серпня заходили в повітряний простір України з Білорусі, були запущені на території Росії
Ігнат пояснив, як російська ракета опинилася в повітряному просторі Білорусі
7 серпня, 11:22
Бомбардувальник «Посланник»
На заводі в Підмосков’ї, де пролунав вибух, розроблявся новітній бомбардувальник РФ
10 серпня, 05:14
У підмосковному Раменському горить склад із добривами
Під Москвою палає склад із добривами (відео)
13 серпня, 12:57
21 серпня помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків
Знищено бомбардувальник РФ: супутникові фото аеродрома «Сольці» після атаки
22 серпня, 09:51
У Верховній Раді зареєстровано постанову щодо пошуку союзників для демонтажу Російської Федерації
«Комісія з розвалу РФ». Що задумали українські нардепи агресор
4 вересня, 16:30
Лукашенко висловився про смерть Пригожина
Аналітики виявили брехню у коментарях Лукашенка про загибель Пригожина
26 серпня, 08:48
Росіяни знову відбивали атаку дронів на Крим
Атака на українські міста, «бавовна» в Росії та Криму: головне за ніч
25 серпня, 07:51
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
31 серпня, 10:42
Росіяни вчергове скаржаться на нібито атаку безпілотників
Росія заявила про атаку безпілотників на Брянщині
Вчора, 00:40

Соціум

У російському Ростові прогримів вибух (відео)
У російському Ростові прогримів вибух (відео)
До Землі наближаються одразу пʼять величезних астероїдів
До Землі наближаються одразу пʼять величезних астероїдів
Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року
Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
Які кораблі РФ найбільш небезпечні для України: військовий експерт розкрив правду
Які кораблі РФ найбільш небезпечні для України: військовий експерт розкрив правду
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
У Києві прогриміли вибухи
85K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
77K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
39K
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
34K
Паломництво хасидів до Умані. Прем'єр Ізраїлю звернеться до Зеленського
20K
Як Верховна Рада розвалюватиме Росію. Нардеп розкрив плани

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
5 вересня, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
5 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту