У російському Ростові прогримів вибух (відео)

Офіційно Росія поки не прокоментувала вибух у Ростові-на-Дону

Вибух пролунав у районі штабу Південного військового округу

У ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Очевидці повідомляють, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після яких почалася пожежа.

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Наголосимо, що причина вибуху з'ясовується. Офіційно Російська Федерація вибух у Ростові поки не прокоментувала.

Нагадаємо, що 21 серпня у російському Ростові-на-Дону прогриміла низка вибухів. Місцеві мешканці заявили, що вибухи чути у різних куточках міста.