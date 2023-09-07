У російському Ростові прогримів вибух (відео)
Вибух пролунав у районі штабу Південного військового округу
У ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Очевидці повідомляють, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після яких почалася пожежа.
Наголосимо, що причина вибуху з'ясовується. Офіційно Російська Федерація вибух у Ростові поки не прокоментувала.
Нагадаємо, що 21 серпня у російському Ростові-на-Дону прогриміла низка вибухів. Місцеві мешканці заявили, що вибухи чути у різних куточках міста.
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