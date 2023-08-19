Економіст назвав країну, долю якої повторює Росію

Ліпсіц каже, санкції, введені проти Росії, знищили шанси на її нормальне майбутнє

«Населення Росії терпітиме економічну скруту як це робило за СРСР»

Росія ймовірно повторить долю Куби й на це дуже дієво впливають міжнародні санкції. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки у Москві Ігор Ліпсіц.

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Ліпсіц каже, санкції, введені проти Росії, знищили шанси на її нормальне майбутнє.

«Це не означає, що вони вбили країну. І Куба живе, і Венесуела живе, і Іран живе. Тільки як живуть! Усі кажуть: яка лискуча Москва! А ви знаєте, якою лискучою була Куба 1959 року? Шикарний курорт для американців, улюблене місце відпочинку, шикарні готелі, прекрасні набережні, чудові автомобілі, прекрасні магазини. А якщо подивитися на сьогоднішню Гавану – це кошмарний вигляд. Приблизно так буде з Росією. Майбутнє буде злиденне, убоге, на застарілій продукції з низькою якістю. Щось можна буде дістати по блату, можна буде як у Радянському Союзі отоварюватися через знайомого товарознавця», – сказав професор.

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Професор впевнений, що санкції надзвичайно довго та вкрай негативно впливатимуть на РФ. «Цей вплив буде дуже сильним і що далі, то сильнішим, просто, тому що російська економіка старітиме, деградуватиме, втрачатиме можливості виробляти щось пристойне», – розповів Ліпсіц.

Як стверджує економіст, раніше Куба була передовою державою в Латинській Америці.

«Нам же завжди пояснювали, що Куба – це бордель і гральний дім для американців. Куба експортувала сигари, цукрову тростину. Але прийшли комуністи і країна стала злиденною. Думаю, в Росії буде приблизно так само», – заявив доктор економічних наук.

Ліпсіц також зауважив, що середньостатистичний росіянин не зрозуміє причинно-наслідкових зв'язків падіння економіки, а лише дедалі впевнюватиметься в тому, що «вороги навколо стоять кільцем і тримають Росію за горло, а Путін її рятує».

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«Люди кажуть, що в СРСР ми жили, були ж уже порожні магазини, але ми ж не вмирали. Нічого, якось викручувалися. На колгоспний ринок ходили, щось купували, щось самі вирощували. Тож населення триматиметься», – сказав економіст.

За словами професора, у Кремля зараз немає жодного стратегічного бачення.

«Тільки принцип: аби день простояти та ніч протриматися. Вони на кілька місяців уперед не дивляться взагалі. У них принцип простий: вистоїмо, будемо розбиратися на уламках, руїнах. Не вистоїмо, будуть розбиратися інші», – пояснив Ліпсіц.

Нагадаємо, у Росії вперше з 23 березня 2022 року рубль перетнув $100 за долар. У зв’язку з такою ситуацією на валютному ринку країни, росіяни в соціальних мережах почали висловлювати своє невдоволення.

До слова, російський рубль від початку року подешевшав відносно долара на 23% і, як наслідок, увійшов у топ-3 найслабших валют ринків, що розвиваються.