Окрилені рожевою стрічкою: в Одесі відкрилася виставка фотопортретів жінок, які перемогли рак грудей



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В Одеському театрі музкомедії стартував арт-марафон до Всесвітнього тижня профілактики і боротьби з раком грудей

21 жовтня 2019 року в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного відбулося відкриття фотовиставки «Окрилені рожевою стрічкою», присвяченої Всесвітньому тижню профілактики і боротьби з раком грудей.

Героїні представлених на виставці фотопортретів - десять жінок, які успішно подолали рак молочної залози і власним прикладом демонструють, наскільки важливо не боятися дізнатися правду про своє здоров'я, регулярно стежити за ним і насолоджуватися життям в його красі і гармонії.

Автор фотокартин - вінницька фотохудожниця Наталія Базилєва. Вона придумала цей проект разом зі своєю подругою, лікарем Катериною Андрушковою, яка перенесла рак молочної залози.

«Надія, відчай, любов, втрати, мужність, страх - ось про що ці фотографії. Сподіваємося, що після цієї виставки кожна жінка зробить реальні кроки для збереження здоров'я - буде відвідувати лікарів, проходити обстеження і зберігати своє життя на радість собі і своїм близьким», - зазначили організатори виставки.

Перед початком виставки було проведено прес-брифінг для широкого інформування одеситів про основні чинники ризику розвитку онкозахворювань грудей, важливість своєчасного звернення до лікаря і проходження профілактичного скринінгу.

Виставка «Окрилені рожевою стрічкою» демонструватиметься в фойє Одеського театру музичної комедії до 24 жовтня. Також фотопроект представлений в Дніпрі, Рівному та Хмельницькому.

Арт-марафон «Окрилені рожевою стрічкою» в Одесі організований Всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер» в партнерстві з Одеським академічним театром музичної комедії ім. М. Водяного, департаментом охорони здоров'я Одеської міськради і міським Центром здоров'я.