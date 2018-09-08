У Непалі впав вертоліт з японським альпіністом: загинули шестеро осіб



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Вертоліт у Непалі, фото ілюстративне

Рятувальникам вдалося виявити тіла шести людей, серед яких були троє громадян Непалу і 68-річний японський альпініст

У центральному регіоні Непалу в суботу, 8 вересня, упав вертоліт, на борту якого перебували семеро людей.

Про це повідомляє HimalayanTimes.

Шість із семи осіб, включаючи пілота, загинули. Вертоліт перевозив пацієнта із села Самагон у столицю Непалу Катманду.

Рятувальникам вдалося виявити тіла шести людей, серед яких були троє громадян Непалу і 68-річний японський альпініст Хіромі Комацу. Ще одна пасажирка, громадянка Непалу, вижила, але отримала поранення.

Відзначається, що пацієнтом, якого серед інших пасажирів перевозив вертоліт, був саме Комацу. Альпініст здійснював сходження в горах Непалу, але відчув себе погано через напад висотної гіпоксії, тому його вирішили переправити на гелікоптері в Катманду.

Посольство Японії в Непалі підтвердило смерть громадянина своєї країни.

До слова, 6 вересня повідомлялося, що на Харківщині впав вертоліт ДСНС, який гасив пожежу.