У Неваді суд відмовився призупинити сертифікацію виборів

Раніше округ серед низки інших регіонів штату сертифікував результати виборів і підтвердив перемогу Байдена

В штаті Невада суддя Глорія Старнем відмовила кандидатові від Республіканської партії Джиму Марченту, що балотувався в Конгрес від округу Кларк, призупинити сертифікацію результатів загальних виборів США.

Вона зазначила, що це завадить врахувати голоси близько 1 млн виборців.

Про це повідомляє місцеве видання 8 News Now.

За її словами, у суду немає такої юрисдикції. Крім того, зазначила суддя, це завадить врахувати голоси приблизно одного мільйона виборців.

Відрив Марчента чинного члена палати представників демократа Стівена Хорсфорда склав лише 16 тис. голосів. Округ Кларк з населенням понад два мільйони осіб включає мегаполіс Лас-Вегас і понад 70% населення Невади.

Раніше округ серед низки інших регіонів штату сертифікував результати виборів і підтвердив перемогу кандидата в президенти США від демократів Джозефа Байдена.