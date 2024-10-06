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У Нідерландах нацистську військову базу перетворено на житловий комплекс

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Нідерландах нацистську військову базу перетворено на житловий комплекс
У збережених будинках нові елементи, такі як вхідні двері та вікна, виділили темно-сірим кольором, аби візуально відокремити від історичного тла
Фото: Daria Scagliola

Частину з будівель, зокрема німецькі бункери, архітектори зберегли, інші реконструювали, ще деякі – повністю перебудували

У Нідерландах архітектурна студія Mvrdv перетворила на житло німецьку військову частину часів Другої світової війни. Про це повідомляє Dezeen.

Німці збудували свою частину в лісах Велюве, поблизу міста Арнем. Вона складалася з двох десятків споруд різного типу. Бетонні бункери оздобили цегляними фасадами, щоб замаскувати під сільські будинки.

У Нідерландах нацистську військову базу перетворено на житловий комплекс фото 1
фото: Dezeen

Частину з будівель, зокрема оригінальні німецькі бункери, архітектори зберегли, інші реконструювали, ще деякі – було повністю перебудовано.

У збережених будинках нові елементи, такі як вхідні двері та вікна, виділили темно-сірим кольором, аби візуально відокремити від історичного тла.

Три житлові таунхауси, які звели на місці знесених споруд у західній частині ділянки, повністю повторюють стару забудову, її розмір і форму. Кожен будинок містить по сім квартир. Дах і стіни вкрито сірою шиферною плиткою. Гаражі розташовано під землею.

У Нідерландах нацистську військову базу перетворено на житловий комплекс фото 2
фото: Dezeen

«Особливість Buitenplaats Koningsweg у тому, що відпочатку будівлі було спроєктовано, щоб приховати їхню справжню функцію. Як, здійснивши втручання, привернути увагу до історії, зберігаючи оригінальне маскування? Наше рішення полягало в тому, щоб зробити зміни видимими», – зазначає співзасновниця Mvrdv Наталі Де Вріс.

Деякі будівлі перебудували під офіси та майстерні. У центрі комплексу розмістили громадський простір із приміщеннями для художніх резиденцій, баром і рестораном.

У східній частині скупчення з семи будівель перетворили на житлові будинки.

7 фото
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фото: Dezeen

На півночі є 11 павільйонів, з яких зробили хатки для оренди. Їх проєктували різні архітектурні команди-учасники конкурсу. Дизайн мав фокусуватися на темі лісової схованки.

Військову базу оточував паркан, який знесли, аби лісові тварини могли безперешкодно рухатися. Замість доріг і тротуарів надали перевагу стежкам із екологічних міркувань.

До слова, Верховний суд Італії постановив, що фашистські вітання є законними на мітингах, якщо вони не загрожують громадському порядку або не становлять ризиків відродження забороненої в країні фашистської партії. 

Нагадаємо, російські військові на Запорізькому напрямку намагаються побудувати оборону, як нацисти під час Другої світової війни.

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Теги: тварини аеродром Нідерланди Друга світова війна архітектура житло

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