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Батьки обожнювали одне одного і дітей: друзі загиблої родини Базилевичів поділилися спогадами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Батьки обожнювали одне одного і дітей: друзі загиблої родини Базилевичів поділилися спогадами
Євгенія Базилевич та її доньки Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та Емілія (7 років) загинули від російського удару по Львову
фото: Андрій Садовий/Facebook

Усі, хто був близьким до родини, чи просто колись перетинався, запевняють: родина – інтелігентна, батьки вкладали душу у  виховання дітей

Учора, 6 вересня Львів попрощався із Євгенією Базилевич та її доньками Яриною (21 рік), Дариною (18 років) та Емілією (7 років), які загинули внаслідок ракетно-дронового удару 4 вересня. Близькі та друзі поділилися з «Главкомом» спогадами про родину . 

Усі, хто був близьким до родини, чи просто колись перетинався, запевняють: родина – інтелігентна, батьки обожнювали і одне одного, і дітей, вкладали душу у їхнє виховання. Кожна з дівчат була успішною.

Дарина Доскач, голова львівського осередку «Пласту», до якого належала сімʼя Базилевичів, розповіла  про їхній міцний зв'язок з організацією, а також про кожного із членів родини.

«Це сім’я дуже інтелігентна, і не просто так вони жили в самому центрі міста, бо Коновальця – це дуже дорогий, дуже знаний район у Львові. Там житло мали в давні часи більшість видатних представників інтелігенції. Зараз там також проживають чимало їхніх нащадків», – зазначає Дарина Доскач. Вона певний час працювала разом із Яриною Базилевич. Згадує її так: «Вона була дуже світлою особистістю, мала великий досвід роботи в громадській сфері. Колеги захоплювалися її роботою, тим, як вона все педантично все доводила до ідеалу. Ярина дуже добре знала англійську мову, була дуже ерудованою».

Доскач зазначила, що батьки дуже багато вкладали в усіх трьох дівчат, займалися їхньою освітою, розвитком. «У соцмережах батько, Ярослав Базилевич, викладав чимало світлин – як вони з сім'єю разом проводили час, часто ходили в театри. Від подруг Ярини знаю, що вона дуже цікавилася мистецтвом», – каже Дарина Доскач.

«Зараз багато пластунів воює. Вже 63 пластуни поклали своє життя за волю України. Базилевичі – перші пластуни, принаймні, з наскільки я знаю, які загинули як цивільні особи у цій війні», – додає вона.

Середня донька Базилевичів Даруся у свій час долучилася до юнацького куреня імені Ганки Коренець. Вона пластувала десь до 2021 року, пізніше відлучилася від «Пласту», але підтримувала гарні стосунки зі своїми подругами. «Янголоподібна, світла, розумна, мініатюрна дівчина, ніколи ні про кого поганого не казала», – такою її згадують одногрупники.

Найкраща подруга старшої доньки Базилевичів Ярини на ім’я Дарина (прізвище дівчина не захотіла назвати) теж спустошена і розгублена. «Я не знаю, як бути далі. Річ у тім, що у мене є молодша сестра. Вона – ровесниця середньої доньки Базилевичів. Так ми і дружили: я з Яриною Базилевич, моя сестра – з Дариною Базилевич». Поступово ця дружба поширилась далі: заприятелювали сім’ями. «Ми з сестрою часто бували вдома у Ярини. Там гралися в «настолки» – усі разом».

Подруга уточнила, що з Яринкою Базилевич познайомилась у школі. «Вона була дуже світлою людиною, дуже позитивною. А ще – постійно чимось зайнятою: у шкільні роки – то балет, то гімнастика, то музика. Коли виросла, то працювала одночасно на трьох роботах (зокрема, і працювала в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025» – «Главком»). Ярина мала дуже багато мрій і планів, шукала шляхи їх втілення. Останнім часом вона, наприклад, планувала з’їхати від батьків і почати жити самостійним життям».

Батьки обожнювали одне одного і дітей: друзі загиблої родини Базилевичів поділилися спогадами фото 1

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Нині в медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. Серед загиблих:

  • Базилевич Емілія –7 років;
  • Базилевич Дарина – 18 років;
  • Базилевич Ярина – 21 рік;
  • Базилевич Євгенія – 43 роки;
  • Демидова Ірина – 52 роки;
  • Погорецький Олександр – 54 роки;
  • Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
фото: Oleksandr Radchuk/Facebook

Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
фото: мережа «Твори»

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами. 

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

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Теги: музика столиця балет батьки дружина чоловік пластуни житло Львів батько

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