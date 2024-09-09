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Росія посилила заходи з фільтрації українців в аеропорту «Шереметьєво»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія посилила заходи з фільтрації українців в аеропорту «Шереметьєво»
За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило – це люди похилого віку
фото: Павло Лисянський, Telegram

Засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський: «За літній період, під час проходження фільтрації громадянам України почали забороняти в'їзд на окуповані території і у РФ пожиттєво»,

Засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський заявив, що Кремль посилив заходи з фільтрації українців в аеропорту «Шереметьєво», безстроково заборонивши в'їзд до РФ та на окуповані території. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

«За літній період, під час проходження фільтрації громадянам України почали забороняти в'їзд на окуповані території і у РФ пожиттєво», – додав він.

Крім того, за його словами, під час «фільтрації» представники ФСБ РФ сповіщають громадян України, що їхнє житло вже конфісковане, а отже, відсутня причина відвідування окупованих територій. 

За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило – це люди похилого віку.

Нагадаємо. мобілізованим до російської армії шахтарям пропонують написати заяву про звільнення в обмін на грошову компенсацію за невикористану відпустку. Це означає, що вони втратять усі соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогора. За словами Лисогора, співробітникам «Східвугілля», яких примусово мобілізували, запропонували отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, накопичені до призову.

До слова, сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. Про це розповів офіцера Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер, який координує підпілля на окупованих територіях, в інтерв'ю Дженні Клочко.

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Теги: житло окуповані території Telegram росія росіяни путінський режим

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