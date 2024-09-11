Росіяни стали загрозою для британських емігрантів у Дубаї – The Telegraph

Росіяни з початку війни в Україні купили у Дубаї житлову нерухомість на суму $2,4 млрд

Британські експати поступово виїздять із Дубая, оскільки нерухомість розкуповують багаті росіяни після вторгнення РФ в Україну. Про це пише The Telegraph.

За даними групи економістів із Податкової обсерваторії ЄС і Центру податкових досліджень Норвегії, з 2022 року громадяни Росії скупили наявну нерухомість і нерухомість, що будується в Дубаї, на суму $6,3 млрд.

Минулого місяця компанія з нерухомості Knight Frank повідомила, що ціни в Дубаї зросли на 124% з 2020 року. І зростання цін змушує британських експатріантів шукати інші варіанти житла, або покидати країну.

Мона Джалота, засновниця Krypton Global Real Estate, сказала, що отримала купу запитів від британських експатріантів, які цікавляться переїздом з Дубаю до іншого міста для дешевшої оренди і покупок. «Щоразу, коли відбувається глобальна або політична криза, Дубай залишається безпечним місцем для інвестицій, тому постійний попит змушує ціни зростати», – пояснила вона.

Росіяни часто купують житло за готівку, що спонукає орендодавців також наполягати на продажу тільки через «живі гроші». «Більша частина російського ринку купує в районах зі справді високою орендною платою, тож через це ціни сильно зросли», –розповіла Шруті Крішнан з White Window Real Estate.

Це призвело до того, що вартість купівлі житла за готівку суттєво менша, порівняно із цінами для тих, хто бере іпотеку: продаж за готівку в розмірі одного мільйона дирхамів ОАЕ тепер еквівалентний продажу в розмірі 1,25 млн дирхамів ОАЕ клієнту за іпотекою.

Зростаюча орендна плата також підштовхнула багатьох у Дубаї до купівлі, оскільки ціни стали еквівалентні іпотеці, сказала Крішнан. Однокімнатна квартира торік коштувала 35 тис. дирхамів на рік, а тепер 50 тис. дирхамів на рік у районі Dubai South, на околиці Дубая.

У звіті Податкової обсерваторії ЄС йдеться про те, що група виявила докази «істотного сплеску» інтересу з боку Росії після початку війни. «Ми оцінюємо, що росіяни купили наявну житлову нерухомість на суму $2,4 млрд протягом двох років після вторгнення і ще $3,9 млрд – об’єкти нерухомості на стадії будівництва. Це приблизно на 940% і 1500% більше, ніж у попередні два роки», – йдеться у звіті.

До слова, департамент кадрових ресурсів уряду Дубая (DGHR) запустив пілотну ініціативу «Гнучке літо», в рамках якої частину державних службовців у спеку року переведуть на чотириденний робочий тиждень – з понеділка по четвер.