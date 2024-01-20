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В Італії суд «реабілітував» нацистське привітання

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Італії суд «реабілітував» нацистське привітання
Італійці на мітингу
фото з відкритих джерел

«Зігування» визнано законним на мітингах

Верховний суд Італії постановив, що фашистські вітання є законними на мітингах, якщо вони не загрожують громадському порядку або не становлять ризиків відродження забороненої в країні фашистської партії. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що кілька членів опозиційних партій Італії та лідери єврейської громади розкритикували рішення та планують оскаржувати його.

«Рішення було прийнято майже через два тижні після того, як на відео було показано, як понад 150 чоловіків виконували фашистське вітання, яке іноді називають «римським вітанням», у центрі Риму в пам’ять про вбивство 7 січня 1978 року двох членів ультраправої молодіжної групи», – ідеться у статті.

ЗМІ уточнює, що рішення Верховного суду Італії не пов’язане з нещодавнім мітингом 7 січня, який відбувся перед колишньою штаб-квартирою неофашистської партії Італійський соціальний рух (MSI), де прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розпочала свою політичну діяльність. Тоді жодних арештів у зв'язку з мітингом не було.

У своєму рішенні суд призначив другий апеляційний розгляд у справі восьми чоловіків, засуджених за виконання «зіг хайль» на заході в Мілані в 2016 році, присвяченому вбивству в 1975 році бойовика, який належав до неофашистського руху CasaPound. Їх вирок у 2016 році було залишено в силі після першої апеляції.

«Рішення касаційного суду встановлює, що римське вітання не є злочином, якщо немає конкретної небезпеки реконструкції фашистської партії, як це передбачено статтею 5 закону Шельба, або немає конкретних цілей расової дискримінації та насильства», – сказав адвокат двох підсудних Доменіко Ді Тулліо.

Нагадаємо, російські військові на Запорізькому напрямку намагаються побудувати оборону, як нацисти під час Другої світової війни.

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