Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відреагував на призначення нового очільника НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль відреагував на призначення нового очільника НАТО
За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, зміна генсека навряд чи принесе якісь зміни у політиці альянсу щодо Росії
колаж: Главком

Пєсков: «Рютте добре відомий Москві. Вони з Путіним не одну годину провели за столом переговорів»

У Росії прокоментували призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, зміна генсека навряд чи принесе якісь зміни у політиці альянсу щодо Росії.

«Ми очікуємо, що Північноатлантичний альянс продовжить працювати у тому ж напрямку, в якому він працював», – сказав Пєсков і додав, що Володимир Путін «добре знає Рютте з минулих зустрічей».

Пєсков уточним, що раніше були сподівання побудувати «гарні прагматичні стосунки» з Рютте.

«Але у результаті ми знаємо, що Нідерланди зайняли доволі непримиренну позицію, позицію повного виключення будь-яких контактів з нашою країною. Тому ми не думаємо, що в політиці альянсу відбудеться щось суттєво нове», – сказав речник Кремля.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

Як зазначив Рютте, на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО. 

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

Читайте також:

Теги: НАТО путін Нідерланди диктатор Дмитро Пєсков Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін побачив, що можна спокійно обстрілювати країни НАТО
НАТО буквально «випрошує» атакувати себе
11 вересня, 17:22
Питання ж не у тому, чого хоче Україна. А у тому, скільки зможе воювати Росія
Справжня основа плану миру. Про що належить говорити на всіх майданчиках
19 вересня, 09:37
Ниття, яке генерує Набіулліна і весь технократичний апарат уряду – приховано, обережно, але все більш відчайдушно – демонструє чого Росії коштує ця війна
Путін нервує через проблеми в економіці РФ?
26 вересня, 20:00
Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 6 вересня
Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії
6 вересня, 12:53
Крім яхт та бронепоїзда у розпорядженні у родини кілька літаків та вертольотів
Кораблі, літаки, бронепоїзд. Як пересуваються сини Путіна від Кабаєвої
4 вересня, 22:00
Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини
Саміт Кримської платформи: головні тези та заяви світових лідерів
11 вересня, 19:55
Раніше Путін пообіцяв визнати країни НАТО «безпосередніми сторонами конфлікту», якщо Україні буде дозволено застосовувати далекобійну зброю для ударів по РФ
Дозвіл на удари далекобійною зброєю: Bloomberg припустив, як відповість Росія
13 вересня, 21:17
Путін не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану «горизонтальну ескалацію»
Стало відомо, чи готовий Путін виконати свої погрози НАТО – The Telegraph
14 вересня, 22:51
Майже половина (49%) громадян РФ підтримали б виведення російських військ і мирні переговори з Україною
Майже половина росіян підтримують виведення військ з України – опитування
21 вересня, 04:21

Політика

Найстаріший з президентів США відзначив сторіччя
Найстаріший з президентів США відзначив сторіччя
Шольц вперше за два роки планує подзвонити Путіну – Die Zeit
Шольц вперше за два роки планує подзвонити Путіну – Die Zeit
Кремль відреагував на призначення нового очільника НАТО
Кремль відреагував на призначення нового очільника НАТО
Байден може прискорити вступ України до НАТО – Financial Times
Байден може прискорити вступ України до НАТО – Financial Times
Кордон розтанув: відразу три країни Європи вимушено змінять свої межі
Кордон розтанув: відразу три країни Європи вимушено змінять свої межі
Марк Рютте офіційно очолив НАТО та зробив перші заяви про Україну
Марк Рютте офіційно очолив НАТО та зробив перші заяви про Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
56K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
36K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
30K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Після пилової бурі синоптики попередили про ще одну небезпеку для Київщини

Новини

Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua