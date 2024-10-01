Кремль відреагував на призначення нового очільника НАТО

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, зміна генсека навряд чи принесе якісь зміни у політиці альянсу щодо Росії

Пєсков: «Рютте добре відомий Москві. Вони з Путіним не одну годину провели за столом переговорів»

У Росії прокоментували призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, зміна генсека навряд чи принесе якісь зміни у політиці альянсу щодо Росії.

«Ми очікуємо, що Північноатлантичний альянс продовжить працювати у тому ж напрямку, в якому він працював», – сказав Пєсков і додав, що Володимир Путін «добре знає Рютте з минулих зустрічей».

Пєсков уточним, що раніше були сподівання побудувати «гарні прагматичні стосунки» з Рютте.

«Але у результаті ми знаємо, що Нідерланди зайняли доволі непримиренну позицію, позицію повного виключення будь-яких контактів з нашою країною. Тому ми не думаємо, що в політиці альянсу відбудеться щось суттєво нове», – сказав речник Кремля.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

Як зазначив Рютте, на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.