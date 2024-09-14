Україна не отримає одну з обіцяних систем Patriot: що сталося

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що «союзник не виконав раніше взяте зобов'язання» щодо постачання

Нідерланди поки що не зможуть передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot через відмову від участі у постачанні одного з союзників країни. Про це повідомляє NL Times із посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

Спочатку про намір передати Patriot Україні Нідерланди оголосили наприкінці травня. У нідерландському Міноборони запевняли, що країна має «основні компоненти» системи, а решту деталей мали поставити інші держави.

У червні Кайса Оллонгрен, яка на той момент обіймала посаду міністра оборони, заявила, що Нідерланди знайшли країну для сприяння у постачанні. Планувалося передати Україні радар і щонайменше три пускові установки.

Однак тепер Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що «союзник не виконав раніше взяте зобов'язання» щодо постачання. В оборонному відомстві не уточнили, про яку саме країну йдеться.

Чинний міністр оборони Рубен Брекельманс додав, що наразі інші країни все ще шукають інші компоненти для завершення системи. Переговори тривають із кількома партнерами.

Раніше Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot.

Також Зеленський розповів, чого критично бракує на фронті. Президент заявив, що українським солдатам потрібна артилерія – 155-мм калібру. Очільник України зауважив, що наразі є складнощі із дронами FPV на фронті та протиповітряною обороною: «Я не можу сказати, скільки у нас «Петріотів», але їх дуже недостатньо».