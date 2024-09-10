Нідерланди дозволили використовувати свою зброю на території Росії

Міністр оборони: «Україна має право на самооборону, яке «не закінчується за 100 км від кордону»

Українська армія може використовувати зброю, поставлену Нідерландами, для бомбардування військових об'єктів у РФ. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Київ має право захищати себе. І якщо країну атакують з прикордонних районів або російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет: вони теж можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією», – сказав Брекельманс.

Міністр оборони також закликав інших союзників України зробити те ж саме, посилаючись на норми міжнародного права, яке не обмежує відстань для таких ударів.

«Міжнародне право не обмежується відстанню. Право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань», – заявив нідерландський міністр. Він додав, що це стосується також і винищувачів F-16, наданих його країною.

Як повідомлялося, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя. Під час першого візиту до України прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір – понад 200 млн євро.

Також Нідерланди нададуть матеріали для технічного обслуговування та підтримки українських літаків F-16 на 80 мільйонів євро. Крім того, Амстердам поставить ракети класу «повітря-повітря», які винищувачі можуть використовувати для захисту повітряного простору України.

До слова, влада Нідерландів у наступні роки збирається наростити щорічні витрати на оборонні потреби на понад 10%. Планується збільшити річний оборонний бюджет на 2,4 млрд. євро до 24 млрд. євро. Таким чином, уточнюють ЗМІ, Нідерланди зроблять крок до виконання вимог НАТО – витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.