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Єврокомісія: сплеск антисемітизму в Європі нагадує найпохмуріші часи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Єврокомісія: сплеск антисемітизму в Європі нагадує найпохмуріші часи
У Європі відбувся сплеск антисемітських інцидентів за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня
фото: Getty Images

Єврокомісія заявила, що європейські євреї сьогодні знову живуть у страху

Сплеск антисемітизму у всій Європі за останні кілька днів досягнув надзвичайного рівня, через що європейські євреї знову живуть в страху. Це нагадує одні з найпохмуріших часів в історії людства. Про це заявила Європейська Комісія.

Єврокомісія вказала на відродження антисемітських інцидентів в Євросоюзі та в усьому світі, згадавши про коктейлі Молотова, кинуті в синагогу в Німеччині, зірки Давида, якими розписали житлові будинки у Франції, осквернення єврейського кладовища в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, а також демонстрантів, які вигукують гасла ненависті до євреїв.

«У ці важкі часи ЄС стоїть на боці своїх єврейських громад. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці огидні дії. Вони розходяться з усім, за що виступає Європа. З нашими основними цінностями і нашим способом життя. З моделлю суспільства, яке ми представляємо – заснованого на рівності, інклюзивності та цілковитій повазі до прав людини», – йдеться в заяві.

Єврокомісія наголошує, що ніхто – ні євреї, ні мусульмани, ні християни – не повинен жити в страху перед дискримінацією та насильством через свою релігію або ідентичність. 

Нагадаємо, у єврейській частині Центрального кладовища Відня невідомі підпалили церемоніальний зал, а на зовнішніх стінах намалювали нацистську символіку.

29 жовтня у Дагестані відбулися антисемітські протести. Місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

Теги: протест Європа Ізраїль

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