У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон

Протягом останніх кількох тижнів у багатьох країнах ЄС аеропорти були змушені зупиняти роботу через безпілотники

Увечері 5 листопада в німецькому місті Ганновер аеропорт призупинив свою роботу через дрон. Про невідомий літальний апарат диспетчерам повідомив один з екіпажів, що йшов на посадку. Про це пише «Главком» із посиланням на DW.

Очевидці побачили, що безпілотник перебував над однією з промислових зон поряд з аеропортом. Тому всі польоти зупинили на 45 хвилин. Через це деякі рейси перенаправили до інших аеропортів, інші ж були затримані.

Повідомляється, що вже втретє за тиждень аеропорт Ганновера припиняє свою роботу через безпілотники, що літають поруч із ними. Нещодавно, а саме 31 жовтня закрили аеропорт у Берліні на дві години, а 2 листопада закрився на годину аеропорт Бремена. До того ж подібні випадки протягом останніх кількох тижнів фіксували в Бельгії, Норвегії, Данії та Франції.

Також «Главком» повідомляв про те, що ввечері, 4 листопада, Брюссельський міжнародний аеропорт закрито після повідомлення про виявлення дрона в його повітряному просторі.

До цього призупиняв рейси через дрони Берлінський аеропорт. Про помічений дрон повідомив свідок, що призвело до закриття північної злітно-посадкової смуги. Пізніше дрон помітили й офіцери поліції в патрульній машині, але знайти його не вдалося

Також 28 жовтня, призупиняв роботу аеропорт в Іспанії через невідомий дрон. Дрон поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту Аліканте на південному сході Іспанії. Аеропорт на дві години призупинив роботу, десять рейсів були перенаправлені.