Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон
Безпілотник перебував над однією з промислових зон поряд з аеропортом Ганновера
фото: Reuters

Протягом останніх кількох тижнів у багатьох країнах ЄС аеропорти були змушені зупиняти роботу через безпілотники

Увечері 5 листопада в німецькому місті Ганновер аеропорт призупинив свою роботу через дрон. Про невідомий літальний апарат диспетчерам повідомив один з екіпажів, що йшов на посадку. Про це пише «Главком» із посиланням на DW.

Очевидці побачили, що безпілотник перебував над однією з промислових зон поряд з аеропортом. Тому всі польоти зупинили на 45 хвилин. Через це деякі рейси перенаправили до інших аеропортів, інші ж були затримані.

Повідомляється, що вже втретє за тиждень аеропорт Ганновера припиняє свою роботу через безпілотники, що літають поруч із ними. Нещодавно, а саме 31 жовтня закрили аеропорт у Берліні на дві години, а 2 листопада закрився на годину аеропорт Бремена. До того ж подібні випадки протягом останніх кількох тижнів фіксували в Бельгії, Норвегії, Данії та Франції.

Також «Главком» повідомляв про те, що ввечері, 4 листопада, Брюссельський міжнародний аеропорт закрито після повідомлення про виявлення дрона в його повітряному просторі.

До цього призупиняв рейси через дрони Берлінський аеропорт. Про помічений дрон повідомив свідок, що призвело до закриття північної злітно-посадкової смуги. Пізніше дрон помітили й офіцери поліції в патрульній машині, але знайти його не вдалося

Також 28 жовтня, призупиняв роботу аеропорт в Іспанії через невідомий дрон. Дрон поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту Аліканте на південному сході Іспанії. Аеропорт на дві години призупинив роботу, десять рейсів були перенаправлені.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина
Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина
Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики
Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики
У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон
У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон
«Гра в кальмара». Російський опозиціонер розповів, як Путін поповнює військо
«Гра в кальмара». Російський опозиціонер розповів, як Путін поповнює військо
Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво
Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua