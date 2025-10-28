Головна Світ Соціум
В Іспанії призупиняв роботу аеропорт через невідомий дрон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

фото: alikante.aeroport (ілюстративне)

Громадянська гвардія і Національна поліція почали розслідування

Увечері, 27 жовтня, був помічений дрон поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту Аліканте на південному сході Іспанії. Аеропорт на дві години призупинив роботу, десять рейсів були перенаправлені. Розпочато розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

БпЛА був помічений неподалік від злітно-посадкової смуги, і аеропорт відповідно до протоколу безпеки закрився до тих пір, поки не була виключена можливість присутності інших непізнаних пристроїв. Майже через дві години, близько 23 години за місцевим часом аеропорт зміг відновити роботу.

Громадянська гвардія і Національна поліція були повідомлені і почали розслідування, намагаючись визначити, звідки і ким був запущений дрон. Нацполіція направила фахівців свого підрозділу з виявлення безпілотників в район Торрельяно поблизу аеропорту. У слідчих діях використовується система AeroScope, що дозволяє виявляти, відстежувати і збивати дрони в обмеженому повітряному просторі.

Нагадаємо, 26 жовтня о 21:42, в Вільнюському аеропорту знову було тимчасово зупинено авіасполучення. Інформація про тимчасове закриття Вільнюського аеропорту через появу неідентифікованого об'єкта в небі була підтверджена литовськими ЗМІ. Через це було ухвалене рішення припинити авіасполучення на певний час.

Також увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

