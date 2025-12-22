Головна Світ Соціум
Удар дронів по порту Тамань у Краснодарському краї: що відомо

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Удар дронів по порту Тамань у Краснодарському краї: що відомо
У Краснодарському краї після атаки безпілотників зафіксовано пожежі в районі морського порту «Тамань»
Як заявили в адміністрації Краснодарського краю РФ, причали, судна та трубопровід зазнали пошкоджень нібито внаслідок падіння уламків дронів

У Краснодарському краї Росії після нічної атаки безпілотників зафіксовано пожежі в районі морського порту «Тамань». Причини пошкоджень у російських структурах традиційно пояснюють «падінням уламків дронів». Гасіння пожеж станом на день 22 грудня триває, повністю ліквідувати займання  не вдалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За даними місцевої влади, екіпажі суден та працівники порту не постраждали. В оперативному штабі регіону заявили, що в селищі Волна Темрюкського району пошкоджено два причали та два судна. Також згадується про пошкодження трубопроводу на одному з терміналів, що призвело до займання.

Міністерство оборони РФ відзвітувало про нібито знищення 41 безпілотника над Краснодарським краєм, Брянською та Бєлгородською областями, а також над акваторіями Чорного й Азовського морів і окупованим Кримом.

18 грудня внаслідок атаки безпілотників на порт Ростова-на-Дону в Росії спалахнула пожежа на нафтовому танкері «Валерій Горчаков». Раніше, 5 грудня, безпілотники Служби безпеки України завдали удару по морському порту «Темрюк» у Краснодарському краї РФ, унаслідок чого було пошкоджено термінал зрідженого газу.

