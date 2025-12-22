Удар дронів по порту Тамань у Краснодарському краї: що відомо

У Краснодарському краї після атаки безпілотників зафіксовано пожежі в районі морського порту «Тамань»

Як заявили в адміністрації Краснодарського краю РФ, причали, судна та трубопровід зазнали пошкоджень нібито внаслідок падіння уламків дронів

У Краснодарському краї Росії після нічної атаки безпілотників зафіксовано пожежі в районі морського порту «Тамань». Причини пошкоджень у російських структурах традиційно пояснюють «падінням уламків дронів». Гасіння пожеж станом на день 22 грудня триває, повністю ліквідувати займання не вдалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За даними місцевої влади, екіпажі суден та працівники порту не постраждали. В оперативному штабі регіону заявили, що в селищі Волна Темрюкського району пошкоджено два причали та два судна. Також згадується про пошкодження трубопроводу на одному з терміналів, що призвело до займання.

pic.twitter.com/F5wsOI9Rru — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 22, 2025

Міністерство оборони РФ відзвітувало про нібито знищення 41 безпілотника над Краснодарським краєм, Брянською та Бєлгородською областями, а також над акваторіями Чорного й Азовського морів і окупованим Кримом.

18 грудня внаслідок атаки безпілотників на порт Ростова-на-Дону в Росії спалахнула пожежа на нафтовому танкері «Валерій Горчаков». Раніше, 5 грудня, безпілотники Служби безпеки України завдали удару по морському порту «Темрюк» у Краснодарському краї РФ, унаслідок чого було пошкоджено термінал зрідженого газу.