Білий дім наказує скоротити 10% рейсів у аеропортах США через шатдаун

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Це рішення пов'язане з тривалим закриттям уряду, яке триває вже 36-й день

Міністр транспорту США Шон Даффі оголосив, що з п’ятниці, 8 листопада, федеральний уряд наказує скасувати 10% рейсів у 40 найбільших аеропортах США, якщо не буде досягнуто угоди щодо припинення роботи уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією Міністерства транспорту, скорочення рейсів буде стосуватися 30 найбільш завантажених аеропортів, включаючи аеропорти в Нью-Йорку, Вашингтоні, Чикаго, Атланті, Лос-Анджелесі та Далласі. За прогнозами, це призведе до скасування понад 1800 рейсів і втрачених понад 268 тис. місць на літаках.

У разі, якщо ситуація з повітряним рухом не стабілізується, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) попередило, що можуть бути введені додаткові обмеження на польоти після п’ятниці.

Авіакомпанії, зокрема група Airlines for America, заявили, що вони активно співпрацюють з федеральним урядом для зниження впливу цих обмежень на пасажирів та вантажовідправників.

Як повідомлялось, громадяни США можуть зіткнутися з ланцюговою реакцією затримок авіарейсів по всій країні через нестачу диспетчерів і технічних фахівців. Чиновник пояснив, що авіадиспетчери не отримують зарплати та не можуть забезпечувати свої родини.

До слова, група конгресменів з обох партій запропонувала компроміс, щоб завершити політичний глухий кут і відновити роботу.

