Берлінський аеропорт призупиняв рейси через дрони

Інцидент викликав затримки, перенаправлення літаків та масштабну поліцейську операцію

У п'ятницю ввечері авіарух в аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) був тимчасово призупинений майже на дві години через виявлення неідентифікованих дронів. Цей інцидент стався на тлі схожих подій в інших аеропортах Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За словами речника аеропорту, злети та посадки були призупинені з 20:08 до 21:58 за місцевим часом.

«Ціла серія рейсів» була перенаправлена до інших німецьких міст під час закриття. Рейси, зокрема, до Базеля, Осло та Барселони, не змогли вилетіти, а літак з Лондона довелося перенаправити до Гамбурга» , – повідомив речник.

Близько 20:00 свідок повідомив про помічений дрон, що призвело до закриття північної злітно-посадкової смуги. Пізніше дрон помітили й офіцери поліції в патрульній машині, але знайти його не вдалося. Для пошуку та усунення небезпеки залучили поліцейський гелікоптер та Федеральне відомство авіації Німеччини. Щоб зменшити вплив затримки, аеропорт був змушений послабити нічну заборону на рейси.

Речник аеропорту заявив, що «небезпеку наразі усунуто».

Варто зазначити, що використання дронів заборонено в радіусі 1,5 кілометра від німецьких аеропортів. Незаконні польоти вважаються небезпечними для цивільної авіації та можуть призвести до суворого покарання.

Мандрівникам порадили перевіряти статус своїх рейсів у авіакомпаній.

Нагадаємо, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa з метою економії скоротить кількість внутрішніх рейсів навесні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Focus online.

Літній розклад, що набирає чинності з 29 березня 2026 року, передбачає збереження всіх внутрішніх маршрутів Німеччиною. Проте кількість рейсів до хабів у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені скоротиться приблизно на 50 на тиждень. У компанії пояснили такий захід високими податками та державними зборами.