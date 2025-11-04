Головна Світ Політика
У США закрили аеропорт Рейгана через повідомлення про мінування літака

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У США закрили аеропорт Рейгана через повідомлення про мінування літака
Польоти в аеропорту Вашингтона зупинили через загрозу вибуху на борту
фото з відкритих джерел

Пасажирів евакуювали, літак перевіряють на вибухівку

Національний аеропорт Рональда Рейгана поблизу Вашингтона тимчасово закрили через повідомлення про мінування літака компанії United Airlines. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Усі польоти до та з аеропорту були зупинені до 13:30 за місцевим часом, впроваджено так звану «зупинку на землі» (ground stop). Пасажирів евакуювали, а літак відбуксирували подалі від терміналу для перевірки правоохоронцями.

United Airlines повідомила, що всі питання щодо інциденту слід адресувати Федеральному бюро розслідувань (FBI), яке поки що не надало коментарів.

Федеральне управління авіації США (FAA) підтвердило, що йому відомо про загрозу безпеці на борту одного з літаків. Пасажирів перевели до терміналу автобусами, а правоохоронці проводять ретельну перевірку літака.

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері авіарух в аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) був тимчасово призупинений майже на дві години через виявлення неідентифікованих дронів. Цей інцидент стався на тлі схожих подій в інших аеропортах Європи.

26 жовтня, о 21:42, у Вільнюському аеропорту знову було тимчасово зупинено авіасполучення. Інформація про тимчасове закриття Вільнюського аеропорту через появу неідентифікованого об'єкта в небі була підтверджена литовськими ЗМІ.

Також увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

