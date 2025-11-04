Брюссельський аеропорт закрито через невідомі дрони

Подробиці про тривалість закриття аеропортів не уточнюються, і наразі тривають перевірки

Увечері, 4 листопада, Брюссельський міжнародний аеропорт закрито після повідомлення про виявлення дрона в його повітряному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленням RTBF, кілька груп БпЛА помітили над країною, зокрема біля аеропортів Брюсселя та Льєжа.

За словами представників аеропорту та бельгійської служби управління повітряним рухом, усі рейси були призупинені, і наразі жоден літак не злітає та не приземляється.

Інцидент стався близько 19:00 за Гринвічем, коли поблизу аеропорту Брюсселя було помічено безпілотний літальний апарат. Рішення про закриття аеропорту було ухвалено з міркувань безпеки.

Пресслужба аеропорту Льєжа також повідомила, що його діяльність тимчасово зупинена через виявлення дронів. Подробиці про тривалість закриття аеропортів не уточнюються, і наразі тривають перевірки.

До слова, генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував керівництво ЄС за відсутність рішучих заходів проти дронів, які порушують роботу аеропортів Європи, і закликав їх збивати.

Нагадаємо, 31 жовтня, авіарух в аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) був тимчасово призупинений майже на дві години через виявлення неідентифікованих дронів.