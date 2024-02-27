Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон

В одній з ритуальних агенцій прямо сказали, що отримали заборону працювати з командою Навального

Більшість московських ритуальних агенцій відмовили команді опозиціонера у наданні послуг

Команда російського опозиціонера Олексія Навального не може знайти у Москві зал для проведення церемонії прощання з політиком через відмову ритуальних агентств та майданчиків надавати їм таку послугу. Про це повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш.

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За словами Ярмиш, команда політика зв'язалася з більшістю приватних та державних ритуальних агенцій та похоронних залів. Вона розповіла, що у деяких організаціях кажуть, що приміщення зайняте, в інших відмовляють у наданні послуг при згадці прізвища опозиціонера.

Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии «Навальный». В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать.

Спустя сутки поисков помещения для прощания нет. Будь ласка, читайте текст після реклами February 27, 2024

«В одному місці нам прямо сказали, що ритуальним агенціям заборонили з нами працювати. За добу пошуків приміщення для прощання немає», – заявила Ярмиш. Прессекретар Навального наголосила, що пошуки приміщення для проведення церемонії прощання продовжуються.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

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До слова, дружина Навального закликала росіян боротися проти війни. У своєму зверненні до громадян країни-агресорки вона закликала розділити з нею «лють, ненависть та злість» до тих, хто «посмів вбити наше майбутнє».