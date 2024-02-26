Навальний був убитий за декілька днів до обміну – російська опозиція

За словами опозиціонерки, Навального планували обміняти на Вадима Красікова, засудженого в Німеччині

Пропозицію про обмін Навального Володимиру Путіну запропонував Роман Абрамович, як неформальний перемовник

Голова Фонду боротьби з корупцією Марія Певчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального напередодні його смерті у колонії. Про це вона розповіла на YouTube-каналі «Алексей Навальный».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я отримала підтвердження, що переговори ведуться та знаходяться на фінальній стадії увечері 15 лютого. 16 лютого Олексія було вбито», – зазначила Певчіх.

Російська опозиційна журналістка розповіла, що з початку війни соратники Навального працювали над можливістю «гуманітарного обміну» опозиційного політика за допомогою розслідувача Христо Грозєва. Пєвчіх повідомила, що реалізація цього плану зайняла цілих 2 роки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, Навального планували обміняти на Вадима Красікова, засудженого в Німеччині за вбивство колишнього польового командира чеченських сепаратистів Зелімхана Хангошвілі. Про переговори щодо обміну Красікова в інтервʼю американському блогеру Такеру Карлсону казав президент Росії Володимир Путін.

«Я розповідаю цю історію, щоб у вас була відповідь на запитання, чому Навального вбили тепер – Путіну чітко дали зрозуміти: єдиний спосіб отримати Красікова – це обміняти його на Навального. Але Путін ненавидить Навального настільки, що діє на шкоду собі і власним раціональним інтересам, адже Путін точно знає, що Олексій Навальний міг його перемогти», – стверджує голова ради директорів «Фонду боротьби з корупцією».

Певчіх також додала, що пропозицію про обмін Навального Володимиру Путіну доніс Роман Абрамович, як неформальний перемовник.

Нагадаємо, дружина Навального закликала росіян боротися проти війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я продовжуватиму справу Олексія Навального, продовжуватиму боротися на нашу країну», – заявила вона у своєму зверненні до громадян країни-агресорки. Навальна також закликала росіян розділити з нею «лють, ненависть та злість» до тих, хто «посмів вбити наше майбутнє».

Стало відомо, що тіло Навального нарешті віддали матері. Коли відбудеться похорон, поки що невідомо.