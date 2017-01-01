У Німеччині запустили потяг із рекордною швидкістю — 300 км/год

На запуск «суперпотягу» чекали 25 років

Перший в Німеччині потяг, який розвиває швидкість 300 км/год, урочисто запущений в експлуатацію 8 грудня. Про це повідомляє Укрінформ. Тепер зі столиці Берліна до адміністративного центру Баварії Мюнхена доїхати можна буде за 3 години 55 хвилин замість 6-7 годин раніше. Відстань між двома містами становить 623 км. Першими можливість покататися на



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Панель управління потягом

На запуск «суперпотягу» чекали 25 років

Перший в Німеччині потяг, який розвиває швидкість 300 км/год, урочисто запущений в експлуатацію 8 грудня. Про це повідомляє Укрінформ.

Тепер зі столиці Берліна до адміністративного центру Баварії Мюнхена доїхати можна буде за 3 години 55 хвилин замість 6-7 годин раніше. Відстань між двома містами становить 623 км.

Першими можливість покататися на потязі-кулі, точніше на двох потягах, отримали чиновники, включаючи в.о. міністра транспорту Крістіана Шмідта, і журналісти. Зустрічатиме потяг з Мюнхена в Берліні в другій половині дня канцлер Ангела Меркель.

Це найдорожчий інфраструктурний проект в країні. Будівництво гілки зайняло майже чверть століття і обійшлося в 10 млрд євро. На шляху через Тюрингський ліс пробиті 22 тунелі завдовжки до 8,3 км, зведено 29 віадуків.

Залізничники концерну Deutsche Bahn розраховують, що на рік перевозитимуть до 3,6 млн пасажирів, що вдвічі більше, ніж зараз.