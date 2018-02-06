У Нью-Йорку прокуратура обшукала офіс відомого журналу

Співробітники журналу вважають, що власники зрадили ідеї журналістики

Офіс журналу Newsweek в Манхеттені (США) обшукали співробітники прокуратури, які зацікавилися серверами компанії. Про це повідомляє видання Meduza. Як повідомляється, офіційно керівництво журналу скупо прокоментувало обшуки. Вони повідомили, що інтерес правоохоронців привернули не розслідування журналу. Пізніше, в Newsweek вийшла замітка про те,



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Lucas Jackson / Reuters / Scanpix / LETA

Співробітники журналу вважають, що власники зрадили ідеї журналістики

Офіс журналу Newsweek в Манхеттені (США) обшукали співробітники прокуратури, які зацікавилися серверами компанії. Про це повідомляє видання Meduza.

Як повідомляється, офіційно керівництво журналу скупо прокоментувало обшуки. Вони повідомили, що інтерес правоохоронців привернули не розслідування журналу.

Пізніше, в Newsweek вийшла замітка про те, що у податкових органів є претензії до власників видання не менше ніж на 2 мільйони доларів, а розслідування проти них ведеться вже більше року і стосується позик, які взяли на купівлю серверів.

Водночас редакція журналу вирішила провести власне розслідування. Проте, за рішенням власників Newsweek, всі результати їхньої роботи знищені, а учасників розслідування звільнили.

Всім співробітникам офісу в Нью-Йорку оголосили, що вони вільні.