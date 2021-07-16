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    У партії Санду розповіли, чи будуть співпрацювати з соціалістами в новому парламенті

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    У&nbsp;пропрезидентській партії &laquo;Дія і солідарність&raquo; не надто вірять у співпрацю з соціалістами, адже політсили вже правили разом п&rsquo;ять місяців в 2019 році - У партії Санду розповіли, чи будуть співпрацювати з соціалістами в новому парламенті
    У пропрезидентській партії «Дія і солідарність» не надто вірять у співпрацю з соціалістами, адже політсили вже правили разом п’ять місяців в 2019 році
    Фото: Reuters

    Політик з команди Санду вважає, що в партії соціалістів не зацікавлені в боротьбі з корупцією

    Пропрезидентська партія «Дія і солідарність», що перемогла на дострокових виборах у Молдові, в новому парламенті зосередитися на антикорупційних заходах і готова співпрацювати з іншими партії, якщо їхні ініціативи будуть спрямовані на це. Про це заявив кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко під час онлайн-трансляції на «Главкомі» дискусії на тему «Гарячий сезон: Молдова слідом за Україною формує монобільшість».

    «Це (співпраця з соціалістами, – ред.) залежить від того, які будуть дії від соціалістів і комуністів. Але, звичайно, якщо будуть хороші проєкти рішень – ми будемо прислухатися. Але для нас боротьба з корупцією – в пріоритеті. І я не думаю, що тут вони будуть підтримувати, адже ми вже з ними правили п’ять місяців в 2019 році», – сказав Литвиненко.

    Політик вважає, що в партії соціалістів не зацікавлені в боротьбі з корупцією.

    «Коли справа дійшла до генерального прокурора, то соціалісти хотіли послужливого прокурора, який би не чіпав соціалістів. Тому, я думаю, що вони захочуть блокувати реформи. Але, якщо в інших напрямках у них будуть пропозиції – чому б і ні, ми підтримуватимемо», – додав Литвиненко.

    Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

    До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

    Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

    Також повідомляли, що новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня.

    Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

    Читайте також статтю: Пас від PAS. Чи змінить Молдову монобільшість Санду?
    Теги: вибори Молдова партії політика Майя Санду
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    У партії Санду розповіли, чи будуть співпрацювати з соціалістами в новому парламенті