У партії Санду розповіли, чи будуть співпрацювати з соціалістами в новому парламенті

У пропрезидентській партії «Дія і солідарність» не надто вірять у співпрацю з соціалістами, адже політсили вже правили разом п’ять місяців в 2019 році

Політик з команди Санду вважає, що в партії соціалістів не зацікавлені в боротьбі з корупцією

Пропрезидентська партія «Дія і солідарність», що перемогла на дострокових виборах у Молдові, в новому парламенті зосередитися на антикорупційних заходах і готова співпрацювати з іншими партії, якщо їхні ініціативи будуть спрямовані на це. Про це заявив кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко під час онлайн-трансляції на «Главкомі» дискусії на тему «Гарячий сезон: Молдова слідом за Україною формує монобільшість».

«Це (співпраця з соціалістами, – ред.) залежить від того, які будуть дії від соціалістів і комуністів. Але, звичайно, якщо будуть хороші проєкти рішень – ми будемо прислухатися. Але для нас боротьба з корупцією – в пріоритеті. І я не думаю, що тут вони будуть підтримувати, адже ми вже з ними правили п’ять місяців в 2019 році», – сказав Литвиненко.

Політик вважає, що в партії соціалістів не зацікавлені в боротьбі з корупцією.

«Коли справа дійшла до генерального прокурора, то соціалісти хотіли послужливого прокурора, який би не чіпав соціалістів. Тому, я думаю, що вони захочуть блокувати реформи. Але, якщо в інших напрямках у них будуть пропозиції – чому б і ні, ми підтримуватимемо», – додав Литвиненко.

Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

Також повідомляли, що новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня.

Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.