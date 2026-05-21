У Перу стався землетрус магнітудою 5,8: є руйнування та постраждалі

Епіцентр землетрусу знаходився за 20 км на східно-південний схід від міста Пампа-де-Тате

На днях у південній частині Перу зафіксували землетрус магнітудою 5,8, внаслідок якого травми  отримали 27 осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За інформацією офіційних осіб, дані про загиблих не надходили, проте підземні поштовхи спричинили пошкодження будівель. За даними Геологічної служби США, епіцентр сейсмічної події залягав на глибині 56,5 км, а його осередок знаходився за 20 км на схід-південний схід від населеного пункту Пампа-де-Тате в регіоні Іка.

Міністр оборони країни Амадео Флорес особисто прибув до регіону Іка, де оглянув пошкоджені споруди, серед яких опинився й Університет Сан-Луїс-Гонзага. Зазначається, що подібні стихійні лиха є звичними для Перу, оскільки держава територіально входить до Тихоокеанського «Вогняного кільця» – зони з високою вулканічною та тектонічною активністю.

Нагадаємо, в Афінах відгримів концерт популярного американського метал-гурту Metallica. Виступ музикантів, який відвідали близько 90. тис глядачів, спричинив реальний землетрус. Сейсмологи прокоментували ситуацію.

За спостереженнями фахівців, під час концерту Metallica було зафіксовано виражені мікросеймічні рухи. Щоб зафіксувати ці результати, Національна обсерваторія Греції встановила сейсмограф на концерті. Захід відбувся на Афінському олімпійському стадіоні.

Як відомо, 20 квітня у Японії стався землетрус магнітудою 7,7, існує загроза цунамі для кількох регіонів. 

Загалом після землетрусу в північно-східних районах Японії було оголошено про евакуацію 171 957 осіб. Протягом найближчого часу Аоморі, Міягі та Фукусімі очікують цунамі, хоча висота хвиль навряд сягне понад 1 м. Епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані.

