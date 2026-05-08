Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Закарпатті стався землетрус

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті стався землетрус
Землетрус зареєстрували о 09:47
мапа: gcsk.gov.ua

Епіцентр був розташований неподалік Виноградова

Сьогодні, 8 травня, поблизу міста Виноградів у Берегівському районі Закарпатської області стався землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували о 9:47. Згідно з класифікацією, цей землетрус належить до невідчутних.

Епіцентр був розташований неподалік Виноградова на глибині 3 км.

Нагадаємо, що у Дністровському районі Чернівецької області пізно вночі 4 лютого стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера). Землетрус було зафіксовано на глибині 3 км. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

До слова, Головний центр спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України, зареєстрував землетрус у Полтавській області. Трапився він 28 березня о 19:50 на території Мачухівськоі територіальної громади.

Також землетрус фіксували в Україні 15 грудня 2025 року. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2.

Теги: Закарпаття землетрус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежу вдалося локалізувати
Вогнеборці приборкали масштабні лісові пожежі на Закарпатті та Рівненщині (фото)
Вчора, 13:26
Жінку затримали одразу після того, як вона отримала гроші за двох своїх дітей
На Закарпатті матір передала дітей для жебракування за тисячу доларів
4 травня, 16:37
Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр попередив, що Будапешт не поспішатиме з розблокуванням євроінтеграційного шляху України
Другий Орбан? Мадяр озвучив ультиматум Україні щодо початку переговорів з ЄС
30 квiтня, 13:39
Рятувальник ДСНС вразив мережу
Рятувальник із Закарпаття зачарував українок своїм тренуванням (відео)
28 квiтня, 11:02
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
20 квiтня, 21:08
Токар очолював Закарпатську обласну службу зайнятості
Президент призначив нового голову Мукачівської РДА
20 квiтня, 18:16
Існує загроза цунамі для кількох регіонів Японії
Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус (фото, відео)
20 квiтня, 17:06
Під час затримання зловмисник чинив збройний опір
Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка
14 квiтня, 16:27
Орбан звинувачував Україну у відправленні етнічних угорців «на бійню»
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана
11 квiтня, 20:40

Події в Україні

Замовлення росіян? Влада назвала можливу причину масштабної пожежі на Закарпатті
Замовлення росіян? Влада назвала можливу причину масштабної пожежі на Закарпатті
Пожежа у Зоні відчуження: МВС розповіло, чи є загроза радіації
Пожежа у Зоні відчуження: МВС розповіло, чи є загроза радіації
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
У Запоріжжі затримано стрільця, який поранив двох людей з пістолета
У Запоріжжі затримано стрільця, який поранив двох людей з пістолета
СБУ у Дніпрі затримала підривників авто військового «по гарячих слідах»
СБУ у Дніпрі затримала підривників авто військового «по гарячих слідах»
«Азов» повертається до Маріуполя. Що означає заява полку (відео)
«Азов» повертається до Маріуполя. Що означає заява полку (відео)

Новини

Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua