На Закарпатті стався землетрус

Епіцентр був розташований неподалік Виноградова

Сьогодні, 8 травня, поблизу міста Виноградів у Берегівському районі Закарпатської області стався землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували о 9:47. Згідно з класифікацією, цей землетрус належить до невідчутних.

Епіцентр був розташований неподалік Виноградова на глибині 3 км.

Нагадаємо, що у Дністровському районі Чернівецької області пізно вночі 4 лютого стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера). Землетрус було зафіксовано на глибині 3 км. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

До слова, Головний центр спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України, зареєстрував землетрус у Полтавській області. Трапився він 28 березня о 19:50 на території Мачухівськоі територіальної громади.

Також землетрус фіксували в Україні 15 грудня 2025 року. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2.