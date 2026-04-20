Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус (фото, відео)

Епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані

Сьогодні, 20 квітня, у Японії стався землетрус магнітудою 7,7, існує загроза цунамі для кількох регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Загалом після землетрусу в північно-східних районах Японії було оголошено про евакуацію 171 957 осіб. Протягом найближчого часу Аоморі, Міягі та Фукусімі очікують цунамі, хоча висота хвиль навряд сягне понад 1 м. Епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані.

🇯🇵 🌊 Біля узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,4 бала з епіцентром у Тихому океані



Влада попередила про загрозу цунамі висотою до трьох метрів для префектур Івате, Аоморі і Гоккайдо і розпочала евакуацію громадян.

Зокрема, Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Японія не зафіксувала «ніяких відхилень» на своїх атомних об’єктах. Це стало відомо після того, як влада заявила, що перевіряє деякі атомні електростанції на предмет можливого впливу сьогоднішнього землетрусу.

Узбережжя міста Томакомай у префектурі Хоккайдо після оголошення попередження про цунамі фото: Reuters

