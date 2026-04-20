Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус (фото, відео)

Наталія Порощук
Існує загроза цунамі для кількох регіонів Японії
фото: Reuters

Епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані

Сьогодні, 20 квітня, у Японії стався землетрус магнітудою 7,7, існує загроза цунамі для кількох регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Загалом після землетрусу в північно-східних районах Японії було оголошено про евакуацію 171 957 осіб. Протягом найближчого часу Аоморі, Міягі та Фукусімі очікують цунамі, хоча висота хвиль навряд сягне понад 1 м. Епіцентр землетрусу знаходився у Тихому океані.

Зокрема, Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Японія не зафіксувала «ніяких відхилень» на своїх атомних об’єктах. Це стало відомо після того, як влада заявила, що перевіряє деякі атомні електростанції на предмет можливого впливу сьогоднішнього землетрусу.

Узбережжя міста Томакомай у префектурі Хоккайдо після оголошення попередження про цунамі
Раніше Головний центр спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України, зареєстрував землетрус у Полтавській області. Трапився він о 19:50 28 березня на території Мачухівськоі територіальної громади.

Зокрема, у Дністровському районі Чернівецької області пізно вночі 4 лютого стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера). Землетрус було зафіксовано на глибині 3 км. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

