Головна Світ Соціум
search button user button menu button

НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
У НАТО таємно готують сценарій без американської армії
фото з відкртих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Союзники по НАТО почали шукати альтернативу американському захисту

Кілька країн НАТО таємно опрацьовують альтернативні військові сценарії на випадок можливого скорочення участі США в системі безпеки Європи або відмови Вашингтона виконувати зобов’язання щодо колективної оборони Альянсу. Європейські союзники дедалі серйозніше готуються до ризику послаблення американських гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Economist.

Тривожний сигнал для Європи

За даними видання, поштовхом для таких дискусій стала заява президента США Дональда Трампа у січні про можливу анексію Гренландії – автономної території у складі Данського королівства.

«Криза в Гренландії стала сигналом тривоги. Ми зрозуміли, що нам потрібен план Б», - заявив один зі шведських оборонних чиновників.

Скорочення американської присутності

На початку травня близько 4000 військових американської танкової бригади «Блек Джек» готувалися до розгортання у Польщі для посилення східного флангу НАТО. Однак менш ніж за два тижні це рішення було скасоване – вже вдруге за місяць.

Крім того, Трамп раніше оголосив про виведення 5000 американських військових із Німеччини та скасував розгортання підрозділу крилатих ракет, який мав закрити одну з ключових прогалин в обороні Європи.

За інформацією The Economist, причиною стала незадоволеність Трампа недостатньою підтримкою його політики щодо Ірану з боку європейських союзників.

Читайте також: 👉НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію

Видання зазначає, що НАТО багато років функціонувало як структура, де ключову роль відігравали саме США. «Лідерство США - це клей, який скріплює альянс. Без них ми, ймовірно, побачили б фрагментацію», – заявив Луїс Сімон із Вільного університету Брюсселя.

У НАТО бояться публічної дискусії

Більшість співрозмовників The Economist відмовилися коментувати ситуацію офіційно, побоюючись, що публічні дискусії можуть лише пришвидшити дистанціювання США від НАТО.

Один із співрозмовників видання стверджує, що генсек НАТО Марк Рютте «буквально заборонив говорити про це», аби не провокувати нову кризу в Альянсі. За даними видання, ядром потенційної альтернативної оборонної структури можуть стати країни Балтії, Скандинавії та Польща.

Експерт британського аналітичного центру RUSI Едвард Арнольд вважає, що близько третини членів НАТО «воюватимуть з першого дня» навіть без формального запуску механізму статті 5.

Ставка на JEF як альтернативу НАТО

Найреалістичнішою альтернативою вважають Об’єднані експедиційні сили під керівництвом Великої Британії – JEF. До цієї коаліції входять десять переважно балтійських та скандинавських країн. На відміну від НАТО, структура може ухвалювати рішення без необхідності консенсусу всіх учасників.

Крім того, JEF уже має власні захищені системи зв’язку та ядерне прикриття завдяки Великій Британії. Водночас співрозмовники видання визнають, що ця структура має суттєві слабкі місця, оскільки до неї не входять Франція, Німеччина та Польща.

Один із чиновників також іронічно зауважив, що Велика Британія «страждає від синдрому Абатства Даунтон – продовжує вдавати, але не має на це коштів».

Як повідомляв «Главком», генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зіткнеться з «руйнівними наслідками» у разі застосування ядерної зброї проти України. Таку заяву він зробив у Брюсселі на тлі нових спільних ядерних навчань Росії та Білорусі, які стартували цього тижня.

За словами Рютте, у Кремлі добре розуміють можливі наслідки такого кроку. Навчання проходять за участю ракетних військ та авіації під керівництвом Генштабу Білорусі. Під час маневрів військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їхню підготовку до застосування та дії у непідготовлених районах. На тлі цих подій НАТО заявило, що уважно стежить за перебігом навчань РФ та Білорусі.

Читайте також:

Теги: США НАТО Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вже фінансово не тягне цю війну
Іранська пастка. Як війна на Близькому Сході добиває економіку Росії
15 травня, 16:01
Світові запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot майже вичерпані
WP: Європейські союзники стримують передачу ракет до Patriot Україні через власні потреби
12 травня, 03:57
Лише після дзвінка президента банку Папа Римський оновив особисті дані
Папа Римський після відмови банку таки оновив дані: що йому допомогло
8 травня, 08:27
Марко Рубіо та Папа Римський обговорять ситуацію на Кубі
Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським
6 травня, 05:49
Авіабаза Муваффак Салті в Йорданії, яку активно використовують США
Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN
1 травня, 17:15
Після понад року безрезультатних контактів між Вашингтоном і Москвою українці перестали чекати від них змін на фронті
Переговори Трампа і Путіна: чому Україна перестала реагувати на їхні дзвінки
1 травня, 08:40
Отримане перевезли на бази Армії оборони Ізраїлю по всій країні
Ізраїль отримав від Пентагону близько семи тисяч тонн зброї за добу
1 травня, 06:18
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
28 квiтня, 01:29
США перехопили танкер з іранською нафтою:
США зірвали перевезення іранської нафти в міжнародних водах (відео)
23 квiтня, 18:22

Соціум

США взялися за створення масової дешевої ракети для Patriot
США взялися за створення масової дешевої ракети для Patriot
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор
Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор
Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану
Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану
Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами
Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua