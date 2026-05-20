НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки

Союзники по НАТО почали шукати альтернативу американському захисту

Кілька країн НАТО таємно опрацьовують альтернативні військові сценарії на випадок можливого скорочення участі США в системі безпеки Європи або відмови Вашингтона виконувати зобов’язання щодо колективної оборони Альянсу. Європейські союзники дедалі серйозніше готуються до ризику послаблення американських гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Economist.

Тривожний сигнал для Європи

За даними видання, поштовхом для таких дискусій стала заява президента США Дональда Трампа у січні про можливу анексію Гренландії – автономної території у складі Данського королівства.

«Криза в Гренландії стала сигналом тривоги. Ми зрозуміли, що нам потрібен план Б», - заявив один зі шведських оборонних чиновників.

Скорочення американської присутності

На початку травня близько 4000 військових американської танкової бригади «Блек Джек» готувалися до розгортання у Польщі для посилення східного флангу НАТО. Однак менш ніж за два тижні це рішення було скасоване – вже вдруге за місяць.

Крім того, Трамп раніше оголосив про виведення 5000 американських військових із Німеччини та скасував розгортання підрозділу крилатих ракет, який мав закрити одну з ключових прогалин в обороні Європи.

За інформацією The Economist, причиною стала незадоволеність Трампа недостатньою підтримкою його політики щодо Ірану з боку європейських союзників.

Видання зазначає, що НАТО багато років функціонувало як структура, де ключову роль відігравали саме США. «Лідерство США - це клей, який скріплює альянс. Без них ми, ймовірно, побачили б фрагментацію», – заявив Луїс Сімон із Вільного університету Брюсселя.

У НАТО бояться публічної дискусії

Більшість співрозмовників The Economist відмовилися коментувати ситуацію офіційно, побоюючись, що публічні дискусії можуть лише пришвидшити дистанціювання США від НАТО.

Один із співрозмовників видання стверджує, що генсек НАТО Марк Рютте «буквально заборонив говорити про це», аби не провокувати нову кризу в Альянсі. За даними видання, ядром потенційної альтернативної оборонної структури можуть стати країни Балтії, Скандинавії та Польща.

Експерт британського аналітичного центру RUSI Едвард Арнольд вважає, що близько третини членів НАТО «воюватимуть з першого дня» навіть без формального запуску механізму статті 5.

Ставка на JEF як альтернативу НАТО

Найреалістичнішою альтернативою вважають Об’єднані експедиційні сили під керівництвом Великої Британії – JEF. До цієї коаліції входять десять переважно балтійських та скандинавських країн. На відміну від НАТО, структура може ухвалювати рішення без необхідності консенсусу всіх учасників.

Крім того, JEF уже має власні захищені системи зв’язку та ядерне прикриття завдяки Великій Британії. Водночас співрозмовники видання визнають, що ця структура має суттєві слабкі місця, оскільки до неї не входять Франція, Німеччина та Польща.

Один із чиновників також іронічно зауважив, що Велика Британія «страждає від синдрому Абатства Даунтон – продовжує вдавати, але не має на це коштів».

