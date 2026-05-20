«Нафтогаз» добився нового рішення проти «Газпрому» за межами України

Суд у Казахстані дозволив примусово стягнути з Газпрому $1,4 млрд

Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» дозволив НАК «Нафтогаз України» примусово стягнути з російського «Газпрому» близько $1,4 млрд на території Казахстану в межах виконання рішення міжнародного арбітражу. Про це повідомляє «Главком».

Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав рішення міжнародного арбітражу та дозволив його виконання у Казахстані на користь української компанії.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький заявив, що це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання цього арбітражного рішення в окремій юрисдикції.

«Продовжуємо системну роботу зі стягнення з російської газової монополії компенсації відповідно до рішення міжнародного арбітражу», - наголосив Корецький. Він також подякував юридичній команді Нафтогазу за роботу над справою.

Як повідомляв «Главком», Астраханський газопереробний завод «Газпрому» зупинив виробництво автомобільного пального після атаки дронів 13 травня. За даними Reuters, після удару на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка пошкодила комбіновану установку переробки стабільного конденсату потужністю 3 млн тонн на рік. Також постраждало обладнання для очищення від сірководню та вилучення сірки, без якого повноцінна робота комплексу неможлива. Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підтвердив пожежу, пояснивши її «падінням уламків дронів».

Водночас, попри формальне повернення до прибутковості, фінансовий стан «Газпрому» продовжує погіршуватися. У першому кварталі 2026 року компанія задекларувала 147,5 млрд рублів чистого прибутку після збитку у 18,1 млрд роком раніше. Однак українська розвідка наголошує, що це зростання має переважно «паперовий» характер. Основним фактором покращення стало різке скорочення «інших витрат», до яких входять курсові втрати та переоцінка активів. При цьому базові показники компанії майже не змінилися: виручка залишилася на рівні близько 1,8 трлн рублів, що свідчить про стагнацію попиту та відсутність реального економічного зростання.