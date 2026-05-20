Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ
Українські дрони знищили російський центр ремонту бронетехніки
скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Під удар потрапив об’єкт, де росіяни готували пілотів БпЛА та ремонтували техніку

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем спільно із СБУ завдали удару по об’єкту «Російської академії ракетних і артилерійських наук», який окупанти використовували для підготовки операторів БпЛА, ремонту техніки та виробництва боєкомплектів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем України.

За даними підрозділу, операцію провели оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії зі Службою безпеки України. Ціллю став об’єкт «Російської академії ракетних і артилерійських наук».

Як зазначається, на території об’єкта російські військові готували екіпажі безпілотників, ремонтували бронетехніку та зберігали комплектуючі для виробництва дронів.

Унаслідок удару було знищено виробничі та ремонтні приміщення. Також ліквідовано чотири бронеавтомобілі «Тигр», які перебували на ремонті.

Крім того, українські сили знищили боєкомплекти та комплектуючі для виробництва безпілотників. За інформацією Сил безпілотних систем, під час атаки загинув начальник школи – підполковник РФ із позивним «Бурий».

Загальні безповоротні втрати російського особового складу становлять щонайменше 65 осіб. Удар координував Центр глибинних уражень СБС.

У підрозділі наголосили, що знищення подібних об’єктів напряму впливає на здатність російської армії готувати операторів БпЛА, ремонтувати техніку та забезпечувати свої підрозділи на фронті.

Нагадаємо, що верхня палата російського парламенту 20 травня схвалила закон, який дозволяє знищувати українські та інші «ворожі» безпілотники над нафтогазовими платформами у російському секторі Каспійського моря, офіційно посиливши заходи захисту нафтової інфраструктури на тлі атак дронів. 

Читайте також:

Теги: росія дрон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи повинна Україна рятувати Путіна?
Чи повинна Україна рятувати Путіна?
18 травня, 07:09
Уражено маневровий локомотив
Окупанти вдарили по залізниці на Харківщині (фото)
14 травня, 11:52
Анастасія Александрук виїхала із сином до США через війну
«Я не відчувала себе вдома». Киянка розкрила правду еміграції з України до США
8 травня, 11:05
Матеріали, що не вписуються у кремлівський наратив, кваліфікуватимуть як «недостовірні» або такі, що «підривають громадянську ідентичність»
Росія створює раду для цензури «неправильної» історії
6 травня, 16:27
СБУ атакувала ключовий нафтопереробний об’єкт РФ у Пермі
СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі
30 квiтня, 13:17
Британія створює морський альянс як доповнення до НАТО
Британія об’єднала союзників у морський альянс проти Росії
30 квiтня, 09:42
Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
27 квiтня, 12:10
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Падіння рейтингів Путіна чи кремлівські ігри: що насправді відбувається в РФ
Падіння рейтингів Путіна чи кремлівські ігри: що насправді відбувається в РФ
24 квiтня, 08:52

Соціум

Літак Британії опинився за крок до зіткнення з винищувачами РФ
Літак Британії опинився за крок до зіткнення з винищувачами РФ
Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ
Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ
«Нафтогаз» добився нового рішення проти «Газпрому» за межами України
«Нафтогаз» добився нового рішення проти «Газпрому» за межами України
США взялися за створення масової дешевої ракети для Patriot
США взялися за створення масової дешевої ракети для Patriot
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор
Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua