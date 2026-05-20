Сили оборони вдарили по центру підготовки операторів дронів РФ

Під удар потрапив об’єкт, де росіяни готували пілотів БпЛА та ремонтували техніку

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем спільно із СБУ завдали удару по об’єкту «Російської академії ракетних і артилерійських наук», який окупанти використовували для підготовки операторів БпЛА, ремонту техніки та виробництва боєкомплектів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем України.

Як зазначається, на території об’єкта російські військові готували екіпажі безпілотників, ремонтували бронетехніку та зберігали комплектуючі для виробництва дронів.

Унаслідок удару було знищено виробничі та ремонтні приміщення. Також ліквідовано чотири бронеавтомобілі «Тигр», які перебували на ремонті.

Крім того, українські сили знищили боєкомплекти та комплектуючі для виробництва безпілотників. За інформацією Сил безпілотних систем, під час атаки загинув начальник школи – підполковник РФ із позивним «Бурий».

Загальні безповоротні втрати російського особового складу становлять щонайменше 65 осіб. Удар координував Центр глибинних уражень СБС.

У підрозділі наголосили, що знищення подібних об’єктів напряму впливає на здатність російської армії готувати операторів БпЛА, ремонтувати техніку та забезпечувати свої підрозділи на фронті.

Нагадаємо, що верхня палата російського парламенту 20 травня схвалила закон, який дозволяє знищувати українські та інші «ворожі» безпілотники над нафтогазовими платформами у російському секторі Каспійського моря, офіційно посиливши заходи захисту нафтової інфраструктури на тлі атак дронів.