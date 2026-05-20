Зеленський прийняв вірчі грамоти від трьох новопризначених послів

У спілкуванні з послом Монголії глава держави подякував за гуманітарну допомогу

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Панами – Хорхе Рікардо Сілена Сантаколоми, Монголії – Наваан-Юнден Оюундарь, Перу – Глорії Ліссетт Нальварте Сімоні де Ісасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Під час спілкування з послом Панами обговорили співробітництво у сфері аграрних технологій та розвиток торговельної співпраці з Панамою як логістичним хабом Латинської Америки. Президент подякував Панамі за рішуче засудження російської агресії проти України, зокрема в межах резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, та приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», – йдеться у повідомленні.

фото: Офіс президента

Володимир Зеленський також зазначив, що в Панамі вже працює посольство України і країна розраховує на дзеркальний крок у відповідь.

У спілкуванні з послом Монголії глава держави подякував за гуманітарну допомогу. Обговорили поглиблення торговельно-економічного співробітництва та розширення співпраці у сфері сільського господарства. Зокрема, зазначається, що є потенціал у гірничодобувній промисловості.

Президент запропонував Монголії розвивати програми для студентів. За словами Володимира Зеленського, Україна має відповідний досвід з іншими країнами та готова до такого партнерства з Монголією. Також Україна та Монголія домовилися про посилення міжпарламентської співпраці.

