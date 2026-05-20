США взялися за створення масової дешевої ракети для Patriot

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Patriot отримають нову зброю проти крилатих ракет і БпЛА
фото з відкртих джерел
Нова ракета має у п’ять разів здешевити перехоплення дронів і ракет

Армія США розпочала пошук нової недорогої ракети-перехоплювача для зенітно-ракетних комплексів Patriot, яка коштуватиме менш як $1 млн і буде призначена для ефективнішої боротьби з безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на видання The War Zone.

За даними видання, військові США тиснуть на оборонні компанії, вимагаючи пропозицій щодо створення нової ракети вартістю менш ніж $1 млн.

Очікується, що новий перехоплювач буде приблизно у п’ять разів дешевшим за сучасні ракети Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement.

У США вважають, що дешевша ракета дозволить значно покращити співвідношення вартості перехоплення до ціни цілі, особливо під час боротьби з дешевшими загрозами – дронами та крилатими ракетами.

Крім того, новий перехоплювач планують виробляти у великих масштабах, що має допомогти вирішити проблеми із запасами та ланцюгами постачання.

«Ми проводимо дуже агресивний конкурс на розробку низьковартісних ракет-перехоплювачів (LCI) та ракетних підсистем», – заявив генерал-майор армії США Френк Лозано.

Згідно з умовами тендеру, вартість ракети має розподілятися між чотирма основними компонентами, кожен із яких не повинен перевищувати $250 тис.

Йдеться про сам перехоплювач, ракетний двигун, головку самонаведення, а також систему управління вогнем та наведення польоту.

Водночас у США наголошують, що нова ракета не повинна замінити сучасні перехоплювачі PAC-3 MSE, а має лише доповнити існуючі можливості Patriot. У Пентагоні вважають, що не всі повітряні загрози потребують використання дорогих ракет нинішнього покоління.

До слова, США ведуть переговори з Україною щодо випробування та можливого придбання українських безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та доступу до окремих військових технологій.

