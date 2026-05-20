Літак Британії опинився за крок до зіткнення з винищувачами РФ

Аварійні системи британського літака спрацювали після маневрів винищувачів РФ

Два російські винищувачі здійснили небезпечне перехоплення британського розвідувального літака Rivet Joint над Чорним морем, через що інцидент ледь не завершився катастрофою та створив ризик прямої ескалації між НАТО і Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними британської сторони, минулого місяця два російські винищувачі здійснили небезпечне перехоплення неозброєного літака-розвідника Rivet Joint, який виконував плановий політ у міжнародному повітряному просторі.

Під час інциденту російський винищувач Су-35 кілька разів наближався до британського літака на критичну відстань. Через це на борту Rivet Joint спрацювали аварійні системи безпеки.

Крім того, інший російський винищувач Су-27 шість разів пролетів поблизу британського літака. В один із моментів відстань між літаками становила лише шість метрів.

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що цей випадок став одним із найнебезпечніших інцидентів за участі російської авіації щодо британських розвідувальних літаків за останні роки.

Літаки Королівських ВПС разом із союзниками регулярно патрулюють Чорноморський регіон для посилення безпеки східного флангу НАТО.

Як повідомляв «Главком», військові пілоти Німеччини дедалі частіше здіймаються в повітря для перехоплення російських літаків поблизу східних кордонів НАТО. Німецькі винищувачі чергують на базі в польському Мальборку неподалік Калінінградської області. Один із пілотів бундесверу розповів, що тривоги оголошують регулярно, а екіпажі мають лише кілька хвилин на підготовку до бойового вильоту. Найчастіше йдеться про російські військові літаки з вимкненими транспондерами, які наближаються до повітряного простору Альянсу.

Пілот зазначив, що під час таких місій німецькі екіпажі можуть бачити озброєння на борту російських літаків і змушені діяти максимально гнучко та швидко. За інформацією Bild, лише на східному фланзі НАТО щомісяця відбувається близько 40 подібних перехоплень. На тлі війни РФ проти України країни Альянсу посилили патрулювання та бойове чергування поблизу кордонів Росії через зростання кількості небезпечних інцидентів у повітрі.