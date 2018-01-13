У Південній Африці розлючений натовп громив магазини H&M

Мережа магазинів H&M зазнала атаку через «расистську» рекламу

Поліція в Південній Африці використовувала гумові кулі для розгону активістів, які атакували магазини H&M. Вони висловлювали обурення рекламою з чорношкірою дитиною в толстовці з написом «Найкрутіша мавпа в джунглях». Компанія вибачилася за неї, але цього виявилося недостатньо. У суботу атакам піддалося відразу кілька магазинів в



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Скандальна толстовка, через яку все почалося

Мережа магазинів H&M зазнала атаку через «расистську» рекламу

Поліція в Південній Африці використовувала гумові кулі для розгону активістів, які атакували магазини H&M. Вони висловлювали обурення рекламою з чорношкірою дитиною в толстовці з написом «Найкрутіша мавпа в джунглях». Компанія вибачилася за неї, але цього виявилося недостатньо.

У суботу атакам піддалося відразу кілька магазинів в Йоганнесбурзі та Преторії. Напади координувалися ліворадикальної партією «Борці за економічну свободу», яка визнала рекламу H&M кричущим проявом расизму.

Шведська компанія кілька днів тому вибачилася за рекламу, що викликала гнів не тільки в ПАР, і відкликала цей товар з продажу. Однак представники партії вважають, що одних вибачень недостатньо.

«Час для вибачень за расизм пройшло. Повинні бути наслідки», - написав у Twitter прес-секретар партії Мбусені Ндлозі і виклав фотографії, на яких активісти вриваються в магазини H&M.

На ці та інші фотографіях видно, що учасники протесту били вітрини, розкидали одяг і перевертали манекени.

У поліції повідомили про декілька нападах на магазини H&M в провінції Гаутенг (в якій знаходяться Йоганнесбург і Преторія). В одному випадку були вкрадені кілька предметів - саме в цьому торговому центрі поліції довелося застосувати гумові кулі.

Відразу в декількох країнах раніше прозвучали заклики до бойкоту продукції H&M, після того як реклама, яка з'явилася на сайті шведської компанії, як вірус стала поширюватися в соціальних мережах.

Відомий канадський музикант The Weeknd, який співпрацював з H&M, приєднався до числа критиків і заявив про розрив відносин з компанією. Пізніше його приклад наслідував репер G-Eazy, який в березні випустив лінію одягу з H&M.

У той же час мати дитини, яка став моделлю для фотографії, сказала, що не вважає рекламу образливою. Вона закликала критиків H&M перестати роздувати скандал.

Джерело: BBC