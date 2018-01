У Південній Африці розлючений натовп громив магазини H&M

Мережа магазинів H&M зазнала атаку через «расистську» рекламу

Поліція в Південній Африці використовувала гумові кулі для розгону активістів, які атакували магазини H&M. Вони висловлювали обурення рекламою з чорношкірою дитиною в толстовці з написом «Найкрутіша мавпа в джунглях». Компанія вибачилася за неї, але цього виявилося недостатньо.

У суботу атакам піддалося відразу кілька магазинів в Йоганнесбурзі та Преторії. Напади координувалися ліворадикальної партією «Борці за економічну свободу», яка визнала рекламу H&M кричущим проявом расизму.

Шведська компанія кілька днів тому вибачилася за рекламу, що викликала гнів не тільки в ПАР, і відкликала цей товар з продажу. Однак представники партії вважають, що одних вибачень недостатньо.

«Час для вибачень за расизм пройшло. Повинні бути наслідки», - написав у Twitter прес-секретар партії Мбусені Ндлозі і виклав фотографії, на яких активісти вриваються в магазини H&M.

We are not outside, we are inside .........@h&m pic.twitter.com/PvVgVTCL91