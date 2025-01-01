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У Белграді студенти вийшли на акцію протесту в новорічну ніч (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Белграді студенти вийшли на акцію протесту в новорічну ніч (фото)
Акції протесту в Сербії тривають уже понад місяць
фото: Радіо Свобода

Ключовою вимогою учасників протесту є оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді

Студенти, які понад місяць блокують аудиторії університетів у Белграді, пройшли протестною ходою, перекривши рух від будівлі парламенту Сербії до Студентської площі, що розташована трохи більше ніж за кілометр. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Крім Белграда, такі ж акції протесту були організовані в трьох університетських центрах Сербії: Новому Саді, Ниші та Крагуєваці. Тисячі громадян на заклик студентської спільноти приєдналися до студентської ходи в Белграді, а потім і до акції «15 хвилин мовчання». Учасники протесту зустріли 2025 рік, мовчки стоячи на Студентській площі, багато з них із піднятими та запаленими мобільними телефонами. Таким чином вони віддали шану жертвам трагедії в Новому Саді.

Ключовою вимогою учасників протесту є оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді
Ключовою вимогою учасників протесту є оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді
фото: Радіо Свобода

Ключовою вимогою учасників протесту є оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді, де в листопаді 2024 року загинули 15 людей через падіння навісу реконструйованої будівлі залізничного вокзалу.

Під час акції протесту студенти несли транспаранти «Корупція – руки вгору», «Дитяча революція», «Факультет критичного мислення», «Студенти встали», «Ваші руки в крові», а центральне місце зайняв банер із гаслом новорічного протесту: «Нового немає – ви нам ще старий винні».

Акції протесту в Сербії тривають уже понад місяць
Акції протесту в Сербії тривають уже понад місяць
фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, акції протесту в Сербії тривають уже понад місяць. Їхнім символом стало зображення закривавленої долоні – на згадку про жертв – і 15-хвилинні (за числом загиблих у Новому Саді) страйки. Заблоковано роботу понад 50 факультетів чотирьох державних університетів, а також десятків середніх шкіл. Від влади вимагають насамперед притягнення до відповідальності причетних до реконструкції вокзалу в Новому Саді. Бетонний навіс будівлі вокзалу обрушився лише через кілька місяців після урочистого відкриття – після трирічної реконструкції та заяв чиновників, що її було здійснено за найвищими європейськими стандартами.

Як відомо, 1 листопада на залізничному вокзалі у сербському місті Новий Сад обвалилася частина даху. Унаслідок цього 15 людей загинули, ще троє зазнали серйозних травм.

Згодом декілька тисяч активістів зібралися 5 листопада, у сербському місті Новий Сад на акцію протесту. Опозиція, активісти та правозахисні групи звинувачують у корупції владу та вимагають відставки. Протестувальники з плакатами «Кров на ваших руках», «Корупція вбиває», скандуючи «Арештуйте Вучича» пройшли ходою.

Також у місті Новий Сад група активістів, громадян та місцевих депутатів від опозиції намагалася силою увійти до будівлі міськради, коли там розглядалося питання відставки мера.

Теги: протест Сербія студенти

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