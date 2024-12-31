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ГУР: За грудень в Росії знищено девʼять одиниць рухомого залізничного складу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ГУР: За грудень в Росії знищено девʼять одиниць рухомого залізничного складу
У Рязанскій області було знищено два електровози ВЛ-80
фото: скриншот відео

«Боротьба з логістикою російської окупаційної армії триває», – наголосили у ГУР

У грудні на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено девʼять одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів. Про це повідомили у ГУР.

Зокрема у Московській області знищені один тепловоз 1ТЕ116 та два електропотяги ЕП2Д. 

У Рязанскій області – два електровози ВЛ-80. 

У Тюмєнскій області – один локомотив СМ-2 та один автомотриса АГС-1Ш.

У Ростовскій області – один електровоз ВЛ-80.

У Свєрдловскій області – один тепловоз УТМ-2М. 

«Боротьба з логістикою російської окупаційної армії триває», – наголосили у ГУР. 

До слова, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.

Як відомо, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

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Теги: росія залізниця перевезення Кирило Буданов ворог

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