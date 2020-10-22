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    У Південній Кореї паніка: 13 людей померли після щеплення від грипу

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    У Південній Кореї 13 людей померли після вакцинації від грипу - У Південній Кореї паніка: 13 людей померли після щеплення від грипу
    У Південній Кореї 13 людей померли після вакцинації від грипу

    Щеплення від сезонного грипу в Південній Кореї цієї осені зробили вже 13 млн людей

    У Південній Кореї 13 людей померли з незʼясованих поки причин, отримавши перед цим щеплення вакцини від сезонного грипу.

    Про це повідомляє BBC.

    «Професор медицини Кім Чжун Кон, який очолює розслідування, заявив, що згідно з результатами розтину і вже проведеними аналізами, поки немає ознак, які б вказували на зв'язок цих смертей із вакциною», – йдеться у повідомленні.

    Проте суспільна довіра до програми вакцинації підірвана. Корейська асоціація медиків закликала припинити її, поки не з'ясують всі обставини того, що сталося.

    Щеплення від сезонного грипу в Південній Кореї цієї осені зробили вже 13 млн людей.

    Загалом, згідно з державною програмою безкоштовної вакцинації, планується зробити щеплення 19 млн громадян. Влада наголошує, що на тлі проблем з Covid-19 хоче уникнути ще й спалаху звичайного грипу.

    Спочатку стало відомо про 17–річного юнака, який помер через два дні після вакцинації. Решта жертв – люди похилого віку з супутніми захворюваннями, вісьмом з них було понад 70 років.

    «Я розумію занепокоєння людей і шкодую. Спільно з рядом інших відомств ми знову ретельно перевіримо весь процес, починаючи від виробництва (вакцини)», – заявив міністр охорони здоров'я Південної Кореї Пак Нин Ху. Втім, він підтвердив, що програма безкоштовної вакцинації продовжиться.

    Керівник управління з контролю і запобігання захворювань Чжон Ю Квонг, виступаючи в парламенті, заявив, що відомство вважає вкрай низькою ймовірність того, що смерть 13 людей викликало саме щеплення.

    В рамках розслідування померлих перевірять на коронавірус.

    міністр розслідування щеплення
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