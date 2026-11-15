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Регіон із найбільшими втратами першим у РФ визнав дефіцит новобранців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Регіон із найбільшими втратами першим у РФ визнав дефіцит новобранців
Проблеми з набором військових не обмежуються однією республікою
фото: Альона Кардаш / World Press

Яніс Клюге: Росія набрала на 29 тис. контрактників менше, ніж торік, попри збільшення виплат

Башкортостан став першим регіоном Росії, влада якого офіційно зафіксувала скорочення кількості охочих укладати контракти з міністерством оборони РФ. Республіка водночас очолює список російських регіонів за кількістю підтверджених загиблих у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пояснювальну записку до бюджетного законопроєкту, The Moscow Times та дослідження німецького економіста Яніса Клюге.

Влада Башкортостану скоротила фінансування контрактників

Про зменшення кількості охочих іти на війну йдеться в пояснювальній записці від 11 листопада, підготовленій під час перегляду бюджетних витрат республіки. Саме цією обставиною автори документа пояснили скорочення асигнувань на одноразові виплати за підписання контракту з російським міністерством оборони.

Фінансування відповідної статті зменшують із 13,6 млрд рублів (приблизно $165,5 млн) до 12,6 млрд рублів (близько $153,4 млн). У документі прямо зазначено: «У зв'язку зі зниженням кількості громадян, які укладають контракт на проходження військової служби».

Водночас влада Башкортостану поки не планує знижувати розмір одноразової виплати новобранцям. Вона становить 1 млн рублів (приблизно $12,2 тис.) – приблизно стільки ж, скільки в середньому пропонують у російських регіонах.

За інформацією The Moscow Times, Башкортостан став першим суб'єктом РФ, де влада документально визнала скорочення кількості охочих підписувати військові контракти.

Яніс Клюге зафіксував скорочення набору в Росії

Проблеми з набором військових не обмежуються однією республікою. Німецький економіст і дослідник російських бюджетних витрат Яніс Клюге підрахував, що за перші дев'ять місяців 2026 року російські регіони залучили близько 263 тис. нових контрактників. За аналогічний період торік цей показник становив 292 тис.

У вересні 2026 року до російської армії залучили приблизно 29,9 тис. осіб. Роком раніше за той самий місяць – 31,9 тис. Нинішній темп становить близько тисячі нових контрактів на день.

Регіон із найбільшими втратами першим у РФ визнав дефіцит новобранців фото 1
інфографіка: Яніс Клюге

Свої оцінки Клюге формує на основі аналізу бюджетних виплат російських регіонів. Це не офіційна статистика міністерства оборони РФ, а розрахунки дослідника, які дають змогу оцінити масштаби рекрутингу.

Водночас залучення нових військових обходиться Росії дедалі дорожче. За розрахунками Клюге, середні витрати на одного контрактника зросли приблизно з 1,4 млн рублів торік до 1,9 млн рублів у 2026 році. Це майже на 30% більше.

Збільшення фінансових стимулів не забезпечило зростання кількості новобранців. Попри вищі виплати, темпи набору залишаються нижчими за минулорічні.

Раніше «Главком» уже розповідав, як російська влада залучає приватних посередників до вербування контрактників і платить їм за кожного нового військовослужбовця. У деяких регіонах така практика супроводжується тиском на чоловіків і примусом до підписання контрактів.

Башкортостан має найбільшу кількість підтверджених втрат

Ситуація з набором контрактників у республіці особливо показова на тлі людських втрат. За даними «Медіазони», станом на листопад 2026 року вдалося встановити імена 11 990 жителів Башкортостану, які загинули у війні проти України.

Республіка очолила загальноросійський список за кількістю поіменно підтверджених загиблих ще у вересні 2024 року й відтоді зберігає перше місце. У липні 2026 року Башкортостан став першим регіоном РФ, де кількість підтверджених загиблих перевищила 10 тис. осіб.

Важливо, що статистика «Медіазони» ґрунтується на поіменному встановленні загиблих за відкритими джерелами. Вона не охоплює всіх втрат російської армії, тому реальна кількість загиблих може бути більшою.

Проблеми республіки посилюються фінансовими труднощами. За даними The Moscow Times, у першому півріччі 2026 року дефіцит бюджету Башкортостану сягнув 17,1 млрд рублів. Надходження від податку на прибуток скоротилися на 38%. На тлі нестачі коштів місцева влада також зменшувала виплати родинам загиблих військових і продавала державні активи.

Нагадаємо, «Главком» раніше аналізував дослідження Яніса Клюге про чисельність російського угруповання в Україні. За його розрахунками, у 2025 році середня кількість контрактників, які отримували відповідні виплати, становила близько 555 тис. осіб. Аналітик використовує бюджетні дані, оскільки російська влада не оприлюднює повної статистики щодо складу своїх військ.

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Теги: росія військові втрати вербовка контрактна армія

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