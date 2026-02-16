Головна Світ Соціум
У КНДР з'явилася вулиця на честь військових, ліквідованих на війні проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кім Чен Ин відвідав церемонію відкриття вулиці
фото: KCNA


Кім Чен Ин особисто ініціював будівництво нової вулиці

Лідер КНДР Кім Чен Ин у столиці країни Пхеньян відкрив нову вулицю, присвячену військовим, які загинули під час війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на KCNA.

Кім Чен Ин особисто ініціював будівництво нової вулиці для сімей загиблих. Він також керував усім ходом її будівництва, щоб кожен елемент будівель «показав теплу щирість нашої партії і держави для сімей».

У КНДР з'явилася вулиця на честь військових, ліквідованих на війні проти України фото 1
фото: KCNA

У своїй промові Кім назвав нову вулицю «джерелом честі для нашого покоління та гордості Пхеньяна і держави», зазначивши, що вона призначена для «скорботних членів сімей загиблих солдатів та бійців інженерного полку, яких відрядили на закордонну військову операцію».

Про намір звести вулицю для родин військових російської війни проти України в новому столичному районі Хвасон лідер КНДР Кім Чен Ин заявив ще у серпні минулого року. Такий крок має на меті легітимізувати участь Північної Кореї у війні на боці Росії, а також зміцнити внутрішню підтримку режиму серед населення країни.

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оглянув частини майбутнього пам’ятника та музею, присвяченого пам’яті солдатів країни, які загинули воюючи проти України.

Нагадаємо, у грудні минулого року Північна Корея підтвердила участь своїх інженерних військ у розмінуванні територій у Курській області Росії. Урочиста церемонія повернення 528-го інженерного полку КНДР відбулася 12 грудня 2025 року в Пхеньяні.

