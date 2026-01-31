КНДР різко скоротила постачання зброї до Росії: у чому причина

Лише у 2023 році Північна Корея могла передати Росії від 6,5 до 8 млн артилерійських боєприпасів

У січні 2026 року Північна Корея суттєво зменшила обсяги військових поставок до Росії. Про це повідомляє NK News з посиланням на аналіз супутникових знімків, що свідчить про різке падіння активності в порту Расон на північному сході КНДР, передає «Главком».

За даними видання, у січні було зафіксовано лише один захід російського судна-контейнеровоза до північнокорейського порту. Для порівняння, з жовтня по грудень такі рейси відбувалися не менше трьох разів на місяць. Востаннє до січня російське судно заходило в порт 21 грудня.

Згідно зі знімками компанії Planet Labs, судно пришвартувалося 14 січня біля причалу, пов’язаного з експортом озброєнь. Напередодні воно розвантажило порожні контейнери на сусідньому пірсі.

Цікаво, що контейнери почали накопичуватися на причалі ще наприкінці грудня, за два тижні до заходу судна, однак після 19 січня нових контейнерів на пірсі не зафіксували. Це може свідчити про паузу або уповільнення ланцюга постачання.

Причини різкого зниження активності наразі залишаються невідомими. Аналітики NK News серед можливих пояснень називають:

вкрай несприятливі погодні умови в регіоні, які цього року були особливо суворими;

активізацію дипломатичних і мирних контактів між Україною та Росією;

внутрішньополітичні чинники в самій КНДР.

Водночас контраст із попередніми роками є показовим. За оцінками NK News, лише у 2023 році Північна Корея могла передати Росії від 6,5 до 8 млн артилерійських боєприпасів, що потенційно покривало до половини потреб російської армії. До переліку поставок також входили балістичні ракети KN-23, далекобійні гармати Koksan, реактивні системи залпового вогню, міномети та інші види озброєння.

Нагадаємо, російський корабель, який у грудні 2024 року затонув біля іспанського порту Картахена, перевозив два ядерні реактори. Вантаж повинен був надійти до Північної Кореї.

До слова, Російська Федерація допомогла Північній Кореї побудувати свій перший атомний підводний човен. Москва надала Пхеньяну допомогу в обмін на військових та озброєння для ведення війни в Україні.