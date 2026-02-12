Головна Світ Політика
Кім Чен Ин визначився зі своїм наступником – розвідка Південної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кім Чен Ин визначився зі своїм наступником – розвідка Південної Кореї
Кім Чу Е є донькою північнокорейського диктатора Кім Чен Ина
фото: Reuters

За даними південнокорейської розвідки, Кім Чу Е народилася приблизно у 2012-2013 році

Північна Корея, ймовірно, розпочала процес призначення доньки лідера Кім Чен Ина, Кім Чу Е, його наступницею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Yonhap.

Зазначається, що під час закритого брифінгу для парламентського комітету з розвідки Національна розвідувальна служба Південної Кореї навела висловлювання Джу Ае щодо певних аспектів державної політики КНДР. Розвідка вважає це однією з підстав для своєї останньої оцінки щодо майбутнього наступника лідера КНДР Кім Чен Ина.

«Оскільки Кім Чу Е продемонструвала свою присутність на різних заходах, включаючи річницю заснування Корейської народної армії та її візит до Кимсусанського палацу Сонця, а також були виявлені ознаки того, що вона висловлює свою думку щодо певної державної політики, Національна розвідувальна служба вважає, що вона тепер вступила в стадію призначення наступницею», – зауважив депутат Лі Сон-квен.

Раніше спецслужба вважала, що Кім Чу Е лише «готують» до ролі наступниці, а тепер вона вже перебуває на стадії її «призначення».

Нагадаємо, донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка, за припущеннями, має ім'я Кім Чу Е, вперше супроводжувала батька під час його візиту за кордон. Її поява в Пекіні напередодні військового параду викликала ажіотаж та підживила нові спекуляції щодо її можливого майбутнього як спадкоємиці династичного правління.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку чиновникам збільшити виробництво тактичної керованої зброї у 2,5 раза. Він відвідав неназваний великий завод із виробництва боєприпасів і оглянув його технологічно оновлені виробничі площі.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту до основних підприємств з виробництва боєприпасів заявив, що країна продовжить розробку ракет протягом наступних п'яти років.

