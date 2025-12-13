Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини
Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини
фото: АР

Кім Чен Ин подякував військовим і заявив, що внаслідок робіт із розмінування загинуло дев’ятеро солдатів

Північна Корея підтвердила участь своїх інженерних військ у розмінуванні територій у Курській області Росії. Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, урочиста церемонія повернення 528-го інженерного полку КНДР відбулася 12 грудня в Пхеньяні, пише «Главком».

Лідер країни Кім Чен Ин, який був присутній на заході, уперше публічно визнав розгортання близько 1000 північнокорейських військовослужбовців у Росії, зазначивши, що під час виконання завдань загинули дев’ятеро солдатів.

«Ви змогли здійснити диво, перетворивши величезну зону небезпеки на безпечну менш ніж за три місяці – завдання, яке вважалося неможливим навіть за кілька років», ––заявив Кім під час виступу.

За його словами, героїчна служба військових є доказом того, що «озброєні лиходії Заходу… не здатні зрівнятися з цією революційною армією, з її незбагненною духовною глибиною».

Під час церемонії Кім нагородив полк орденом Свободи та Незалежності, а загиблим військовим було посмертно присвоєно звання «Герой КНДР». Опубліковані агентством KCNA фото показують, як лідер країни обіймає поранених бійців та родини загиблих.

Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини фото 1
фото: Yonhap

«Минуло сто двадцять днів, як я відправив вас на небезпечне поле бою. Кожен день цього періоду здавався десятиліттям», – сказав Кім.

Хоча раніше про присутність північнокорейських військових на території Росії повідомляли лише російські ЗМІ, теперішнє визнання Пхеньяна підтверджує деталі місії, її тривалість та втрати.

За словами російських командирів, військові з КНДР відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки території.

Російські командири високо оцінюють професіоналізм північнокорейців, відзначаючи, що вони швидко освоюють техніку виявлення мін і продовжують виконувати завдання нарівні з російськими саперами.

Читайте також:

Теги: розмінування Північна Корея Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У віці 70 років помер посол Росії
Помер посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора
8 грудня, 14:48
Трамп схвалив будівництво і підводна гонка озброєнь в Азії посилюється
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
5 грудня, 17:37
Експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська розповіла про депортацію українських дітей
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
4 грудня, 09:07
Лі Дже Мьон (по центру): «Історичне завдання, дане нам, полягає в тому, щоб покласти край ворожнечі та конфронтації між двома Кореями»
Президент Південної Кореї запропонував відновити контакти з Кім Чен Ином
3 грудня, 08:00
Унікальну операцію з розмінування провели фахівці ДСНС у Вишгороді
У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув
30 листопада, 23:35
Учасники зустрічі підтвердили свою готовність до подальшої координації зусиль та нарощування підтримки України
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
22 листопада, 14:37
США повільно реагували на нові загрози
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
18 листопада, 07:18
Північнокорейські війська розміновують Курську область
Північнокорейські війська взяли на себе місію з розмінування Курщини
15 листопада, 03:27
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
14 листопада, 12:12

Політика

Зеленський відвідає Берлін: названо дату
Зеленський відвідає Берлін: названо дату
Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини
Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини
Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
Путін принизив прем'єр-міністра ядерної держави
Путін принизив прем'єр-міністра ядерної держави
Адміністрація Трампа найбагатша в сучасній історії США – WP
Адміністрація Трампа найбагатша в сучасній історії США – WP

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua