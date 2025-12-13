Північна Корея вперше підтвердила участь своїх військових у розмінуванні Курщини

Кім Чен Ин подякував військовим і заявив, що внаслідок робіт із розмінування загинуло дев’ятеро солдатів

Північна Корея підтвердила участь своїх інженерних військ у розмінуванні територій у Курській області Росії. Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap, урочиста церемонія повернення 528-го інженерного полку КНДР відбулася 12 грудня в Пхеньяні, пише «Главком».

Лідер країни Кім Чен Ин, який був присутній на заході, уперше публічно визнав розгортання близько 1000 північнокорейських військовослужбовців у Росії, зазначивши, що під час виконання завдань загинули дев’ятеро солдатів.

«Ви змогли здійснити диво, перетворивши величезну зону небезпеки на безпечну менш ніж за три місяці – завдання, яке вважалося неможливим навіть за кілька років», ––заявив Кім під час виступу.

За його словами, героїчна служба військових є доказом того, що «озброєні лиходії Заходу… не здатні зрівнятися з цією революційною армією, з її незбагненною духовною глибиною».

Під час церемонії Кім нагородив полк орденом Свободи та Незалежності, а загиблим військовим було посмертно присвоєно звання «Герой КНДР». Опубліковані агентством KCNA фото показують, як лідер країни обіймає поранених бійців та родини загиблих.

фото: Yonhap

«Минуло сто двадцять днів, як я відправив вас на небезпечне поле бою. Кожен день цього періоду здавався десятиліттям», – сказав Кім.

Хоча раніше про присутність північнокорейських військових на території Росії повідомляли лише російські ЗМІ, теперішнє визнання Пхеньяна підтверджує деталі місії, її тривалість та втрати.

За словами російських командирів, військові з КНДР відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки території.

Російські командири високо оцінюють професіоналізм північнокорейців, відзначаючи, що вони швидко освоюють техніку виявлення мін і продовжують виконувати завдання нарівні з російськими саперами.