Кім Чен Ин показав памʼятник північнокорейським солдатам, які загинули на війні в Україні

У жовтні минулого року Північна Корея почала будувати музей на честь вбитих солдатів

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оглянув частини майбутнього пам’ятника та музею, присвяченого пам’яті солдатів країни, які загинули воюючи проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

У жовтні 2025 року Північна Корея розпочала будівництво музею на честь солдатів, які загинули під час боїв у Курській області на боці Росії у війні проти України. Це стало першим меморіалом у КНДР, присвяченим солдатам, загиблим у закордонних бойових діях. Кім Чен Ин відвідав художню студію в Пхеньяні та оглянув низку скульптур і творів мистецтва, які будуть встановлені в меморіальному музеї «бойових подвигів закордонних військових операцій», зокрема вежу та декоративні гравюри для зовнішньої стіни.

фото: Сіньхуа

Скульптури зображують бойові сцени або солдатів у повному спорядженні у два-три рази більші за натуральну величину. Yonhap зазначає, що художня студія, якій замовили виготовлення скульптур та памʼятників, є провідною державною художньою студією, яка відповідає за створення значних творів мистецтва для пропагандистської діяльності режиму.

Нагадаємо, у грудні минулого року Північна Корея підтвердила участь своїх інженерних військ у розмінуванні територій у Курській області Росії. Урочиста церемонія повернення 528-го інженерного полку КНДР відбулася 12 грудня в Пхеньяні.

Лідер країни Кім Чен Ин, який був присутній на заході, уперше публічно визнав розгортання близько 1000 північнокорейських військовослужбовців у Росії, зазначивши, що під час виконання завдань загинули дев’ятеро солдатів.

Як повідомлялося, Північна Корея ввела російську мову як обов'язковий предмет у школах, починаючи з четвертого класу.

До слова, РФ депортувала деяких українських дітей до Північної Кореї з тимчасово окупованих територій. КДНР відправила дітей до військових таборів.