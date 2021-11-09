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    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП

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    Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали кузов та витягли людей - У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП
    Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали кузов та витягли людей
    фото: echodnia.eu

    Медики констатували смерть двох осіб: 25-річної жінки та 24-річного чоловіка – громадян України

    У дорожньо-транспортну пригоду в Польщі потрапив мікроавтобус з українцями. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще двоє – постраждали, повідомляє видання Echo Dnia.

    За інформацією польських ЗМІ, аварія сталася сьогодні вранці у селі Ханьча, що у Свентокшиському воєводстві.

    Відомо, що мікроавтобус Mercedes з українськими реєстраційними номерами, за кермом якого перебував 25-річний водій, злетів із дороги в кювет та врізався в дерево.

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    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП
    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП
    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП
    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП
    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП
    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП

    Внаслідок чого пасажирів мікроавтобуса затиснуло всередині салону. Вказано, що рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали кузов та витягли людей на поверхню.

    Проте, «швидка» констатувала смерть двох людей: 25-річної жінки та 24-річного чоловіка. Вони, як повідомляють у виданні, є громадянами України.

    Крім того, 25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.

    Тим часом Польща потерпає через навалу мігрантів на кордоні. Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

    Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

    Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

    До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

    Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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    Теги: ЄС ДТП Польща смерть водій українці аварія рятувальники Mercedes
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    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП