У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали кузов та витягли людей

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали кузов та витягли людей

Медики констатували смерть двох осіб: 25-річної жінки та 24-річного чоловіка – громадян України

У дорожньо-транспортну пригоду в Польщі потрапив мікроавтобус з українцями. Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще двоє – постраждали, повідомляє видання Echo Dnia.

За інформацією польських ЗМІ, аварія сталася сьогодні вранці у селі Ханьча, що у Свентокшиському воєводстві.

Відомо, що мікроавтобус Mercedes з українськими реєстраційними номерами, за кермом якого перебував 25-річний водій, злетів із дороги в кювет та врізався в дерево.

Внаслідок чого пасажирів мікроавтобуса затиснуло всередині салону. Вказано, що рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали кузов та витягли людей на поверхню.

Проте, «швидка» констатувала смерть двох людей: 25-річної жінки та 24-річного чоловіка. Вони, як повідомляють у виданні, є громадянами України.



Крім того, 25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.

Тим часом Польща потерпає через навалу мігрантів на кордоні. Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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