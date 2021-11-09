В Одесі під колесами трамваю загинув чемпіон України з боксу

Для вилучення тіла з-під вагона залучався спецкран

В Одесі в результаті наїзду трамвая загинув майстер спорту з боксу Іван Соловйов. Подробиці смертельного ДТП повідомила Одеська обласна федерація боксу на своїй сторінці в Facebook.

«Сталася велика трагедія для одеського боксу – майстер спорту Іван Соловйов загинув під колесами трамвая... Від президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва і всього колективу федерації висловлюємо родині та всім близьким співчуття...», – йдеться у заяві.

У регіональному главку Нацполіції повідомили, що за фактом ДТП, що сталася в районі вулиці Бреуса, відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.

У поліції стверджують, що чоловік перетинав трамвайну колію в недозволеному місці. Встановлюються всі обставини події.

Для вилучення тіла з-під вагона залучався спецкран.

Іван Соловйов, 1994 р.н., боксом займався з 10 років. Майстер спорту. Провів сотні боїв, у багатьох здобув перемогу. Фіналіст Кубка України 2015 року, чемпіон України (до 22-х років) у ваговій категорії до 56 кг (2013 рік).

Як повідомлялося, у Бельгії під колесами трамваю загинула молода оперна співачка з України Елла Петніченко.

Також, у Дніпрі зерновоз не розминувся з трамваєм.

Нагадаємо, у Києві жінка потрапила під трамвай. Щоб дістати її, довелося підіймати трамвай.