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    В Одесі під колесами трамваю загинув чемпіон України з боксу

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    Іван Соловйов провів сотні боїв, у багатьох здобув перемогу - В Одесі під колесами трамваю загинув чемпіон України з боксу
    Іван Соловйов провів сотні боїв, у багатьох здобув перемогу
    фото Федерація Боксу в Одеській області

    Для вилучення тіла з-під вагона залучався спецкран

    В Одесі в результаті наїзду трамвая загинув майстер спорту з боксу Іван Соловйов. Подробиці смертельного ДТП повідомила Одеська обласна федерація боксу на своїй сторінців Facebook.

    «Сталася велика трагедія для одеського боксу – майстер спорту Іван Соловйов загинув під колесами трамвая... Від президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва і всього колективу федерації висловлюємо родині та всім близьким співчуття...», – йдеться у заяві.

    У регіональному главку Нацполіції повідомили, що за фактом ДТП, що сталася в районі вулиці Бреуса, відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.

    У поліції стверджують, що чоловік перетинав трамвайну колію в недозволеному місці. Встановлюються всі обставини події.

    Для вилучення тіла з-під вагона залучався спецкран.

    Іван Соловйов, 1994 р.н., боксом займався з 10 років. Майстер спорту. Провів сотні боїв, у багатьох здобув перемогу. Фіналіст Кубка України 2015 року, чемпіон України (до 22-х років) у ваговій категорії до 56 кг (2013 рік).

    Як повідомлялося, у Бельгії під колесами трамваю загинула молода оперна співачка з України Елла Петніченко.

    Також, у Дніпрі зерновоз не розминувся з трамваєм.

    Нагадаємо, у Києві жінка потрапила під трамвай. Щоб дістати її, довелося підіймати трамвай.

    Теги: трагедія ДТП бокс Одеса смерть чоловік
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    В Одесі під колесами трамваю загинув чемпіон України з боксу