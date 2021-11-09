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    Думки вголос

    Москва – основне джерело кризи мігрантів у ЄС

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    В нашому випадку штурм буде не руками мігрантів, а усіма видами видами зброї - Москва – основне джерело кризи мігрантів у ЄС
    В нашому випадку штурм буде не руками мігрантів, а усіма видами видами зброї
    фото: BelTA

    Цьому нестримному потоку нелегальних мігрантів всіляко сприяв Кремль, маючи на меті дестабілізувати європейські держави

    Європейцям, які зараз у шоці спостерігають за подіями на кордоні Білорусі з державами ЄС, хотілося би нагадати, що це вже було зовсім нещодавно, коли сотні тисяч «сирійців» щороку проривалися через Середземне море і Балкани до Німеччини, втікаючи від «арабської весни».

    Тоді, цьому нестримному потоку нелегальних мігрантів всіляко сприяла Москва, маючи на меті дестабілізувати європейські держави і завдали серйозного удару по Меркель і її партії, які необачно виступили на захист прав нелегалів і інтеграції в ЄС за кошт німецьких платників податків, чим викликали велике обурення власних виборців.

    Цього разу Москва доручила цю «роботу» безумному Лукашенку.

    Слабкість Кремля у його передбачуваності, століття за століттями вони вперто використовують одні й ті ж самі методи, в надії, що цього разу таки вийде. Проте, інколи все ж в Москви виходить, на жаль для нас.

    Слабкість європейців, що після двох великих воєн минулого століття вони віддають перевагу можливості домовитися, ніж воювати і перемогти.

    А от нам, українцям, слід не забувати – вздовж наших східних кордонах стоїть Орда, єдиною метою якої впродовж століть – знищити нас.

    І в нашому випадку штурм буде не руками мігрантів, а усіма видами видами зброї.

    До резидентів Москви на Банковій апелювати сенсу немає, цілі уЗеленських і українців діаметрально протилежні.

    Банкова всіляко ослаблюватиме державу, руйнуючи власну економіку і повертаючи спершу енергетичний, а далі політичний вплив Москви на Київ.

    Мета українців – перемогти цю внутрішню і зовнішню навалу!

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь ЄС Олександр Лукашенко кордон біженці
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    Москва – основне джерело кризи мігрантів у ЄС