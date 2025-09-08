У Польщі поблизу кордону з Білоруссю впав ще один «НЛО»

Спецслужби запевняють, що знайдені уламки не становлять загрози для мешканців

У Польщі поліція з Бялої Підляски повідомила про виявлення «уламків непізнаного літаючого об'єкта» в районі прикордонного переходу в Тересполі в місті Полатиче в Люблінському воєводстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM.

У неділю ввечері, близько 22:00, черговий офіцер поліції Тересполя отримав повідомлення від співробітників прикордонного посту про небезпечну знахідку. Це сталося поблизу прикордонного переходу з Білоруссю, в місті Полатиче Бяло-Підляського повіту.

«Усі служби повідомлено про інцидент. Ми також повідомили районну прокуратуру в Білій Підлясці», – сказали в правоохоронці. Поліція охороняє місце, де було знайдено уламки. Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Спецслужби запевняють, що знайдені уламки не становлять загрози для мешканців міста Полатиче.

Крім того, у суботу в Майдан-Селці в Люблінському воєводстві також розбився невпізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник для перевезення контрабанди. Прокуратура в Томашуві Любельському розпочала розслідування у цій справі.

Нагадаємо, у Польщі на території військового полігону, розташованому у варшавському районі Рембертув, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє осіб. На місці працює військова жандармерія разом із саперами.

Повідомляється, що походження вибухового пристрою та детальні обставини інциденту будуть предметом подальшого розслідування. Поранені внаслідок вибуху – двоє цивільних осіб. Вони проникнули на територію полігону «всупереч чітко позначеним заборонам». Один із постраждалих – чоловік близько 50 років, а другий – віком близько 30 років. Вони мають численні рвані рани, стан обох важкий.